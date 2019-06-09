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Ege Bölgesi ilk çeyrekte 1,8 milyar dolar dış ticaret fazlası verdi

FİNANS HABERLERİ  | 09.06.2019 13:00 | Son Güncelleme

Ege Bölgesi'nde yılın ilk çeyreğinde 3 milyar 117 milyon dolarlık ithalata karşılık, 4 milyar 908 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirildi

İZMİR (AA) - Ege Bölgesi'nde 2019 yılının ilk çeyreğinde 3 milyar 117 milyon dolarlık ithalata karşılık, 4 milyar 908 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirildi. Ege Bölgesi’nde ilk çeyrekte yaklaşık 1,8 milyar dolar dış ticaret fazlası verildi, ihracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 157’ye yükseldi.

Ege İhracatçı Birliklerinden yapılan yazılı açıklamada, Türkiye İstatistik Kurumu ve Türkiye İhracatçılar Meclisi verilerinden yapılan derlemeye göre, 2019 yılının Ocak-Mart döneminde Afyonkarahisar, Aydın, Balıkesir, Denizli, İzmir, Kütahya, Manisa, Muğla ve Uşak'ta 3 milyar 117 milyon 876 bin dolarlık ithalata karşılık, 4 milyar 908 milyon 116 bin dolarlık ihracat gerçekleştirildiği bildirildi.

Bu illerden yapılan ihracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 157'ye yükseldi. Bölgede ilk çeyrekte 1 milyar 790 milyon dolar dış ticaret fazlası oluştu.

Muğla, 35 milyon 284 bin dolarlık ithalata karşılık 143 milyon 364 bin dolar ihracata imza attı. Muğla, yüzde 409'la ihracatın ithalatı karşılama oranında 2019 yılının ilk çeyreğinde Ege Bölgesi’nin rekortmeni oldu.

Ege Bölgesi’nin ihracatının yarısını tek başına gerçekleştiren İzmir, 1 milyar 914 milyon dolarlık ithalata karşılık, 2 milyar 486 milyon dolar ihracat gerçekleştirdi. İzmir’in ihracatının ithalatını karşılama oranı yüzde 130'a yükseldi.

Ege Bölgesi'nde yılın ilk 3 ayındaki ihracat ve ithalat rakamları (bin dolar) şöyle:

İl İhracat İthalat Karşılama oranı Afyonkarahisar 84.956 24.460 347 Aydın 162.895 53.121 306 Balıkesir 153.857 90.598 170 Denizli 722.331 373.623 194 İzmir 2.486.170 1.914.624 130 Kütahya 54.590 21.178 258 Manisa 1.035.318 567.906 182 Muğla 143.364 35.284 409 Uşak 64.636 37.082 174 Ege Bölgesi 4.908.117 3.117.876 157

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Anahtar Kelimeler:
ihracat ithalat karşılama oranı

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