Ege Bölgesi’nin teknik tekstil ihracatı 100 milyon dolara ulaştı

İZMİR (AA) - Ege Bölgesi'nin 2017'de 85 milyon dolar olan teknik tekstil ihracatının 2018'de 100 milyon dolara ulaştığı bildirildi.

Ege İhracatçı Birlikleri'nden (EİB) yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin teknik tekstil ihracatı 2017'de 1 milyar 550 milyon dolar iken, 2018 yılında yüzde 13’lük artışla 1 milyar 175 milyon dolara yükseldi.

Ege Bölgesi'nden yapılan teknik tekstil ihracatı ise 2017'de 85 milyon dolar olarak kayıtlara alınmışken 2018'in sonunda yüzde 17'lik artışla 100 milyon dolara ulaştı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı ve Ege Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Jak Eskinazi, Egeli teknik tekstil ihracatçıları olarak dünya teknik tekstil pazarından daha fazla pay almak için Ticaret Bakanlığının desteklediği Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesi Projesi'nde (URGE) kümelenme kararı aldıklarını aktardı.

Teknik tekstil üretimi yapan firmaların ürün çeşitliliklerini artırmalarını amaçladıklarını anlatan Eskinazi, şunları kaydetti: