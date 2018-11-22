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Ege Ekonomik Forum 2018

FİNANS HABERLERİ  | 22.11.2018 10:50 | Son Güncelleme

İzmir Valisi Erol Ayyıldız: - "Ege Ekonomik Forum'un bölge ekonomisine yeni açılımlar getireceğine inanıyoruz"

İZMİR (AA) - İzmir Valisi Erol Ayyıldız, Ege Ekonomik Forum 2018'in bölge ekonomisine yeni açılımlar getireceğine inandığını bildirdi.

Ege Ekonomiyi Geliştirme Vakfı (EGEV), NTV ve Özgencil Grup iş birliğiyle ikincisi düzenlenen Ege Ekonomik Forumu, İzmir'deki bir otelde başladı. Global gündeme ek olarak "yüksek teknoloji" ve "sürdürülebilir tarım ve Tarım 4.0" temalarının ele alındığı toplantıya İzmir merkezli olmak üzere Ege Bölgesi'nden iş dünyası örgütleri temsilcileri, kamu kurumlarından yöneticiler ve sektör temsilcileri katılıyor.

Yarın sona erecek zirvenin açılış töreninde konuşan İzmir Valisi Erol Ayyıldız, küresel ekonomideki gelişmeler ışığında ikincisi düzenlenen Ege Ekonomik Forum'un çok önemli olduğunu belirterek, "Ege Ekonomik Forum'un bölge ekonomisine yeni açılımlar getireceğine inanıyoruz." dedi.

İzmir'in çok yönlü üretim olanaklarına sahip olduğunu kaydeden Ayyıldız, kentin hem Türkiye hem de dünya ölçeğinde öne çıkan bir şehir olduğunu ifade etti.

- "Biz bu işten galip çıkmalıyız"

EGEV Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Susam, Ege Bölgesi şehirlerinin dayanışma içinde güçlü bir bölgesel kalkınmayı harekete geçirmek için lobi yaptığını ve birlikte hareket ettiğini söyledi. Türkiye'nin zor bir süreçten geçtiğini hatırlatan Susam, "Biz bu işten galip çıkmalıyız. Bir ve beraber olarak, ülkemizi çağdaş uygarlığın üzerine çıkarmak için katma değerli üretim yapmalıyız." dedi.

Doğuş Yayın Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Aclan Acar, dünyadaki gelişmeleri değerlendirerek Türkiye'nin farklı bölgelerinde neler yapabileceği hakkında çalışmalar yaptıklarını, küresel rekabetin artığı ortamda bölgelerin gücünü artırmanın önemli olduğunu söyledi. Bu toplantılarda Türkiye ekonomisine yoğun katkı veren illeri öne aldıklarını aktaran Acar, 2019'da bu toplantılara 3 bölgede devam edeceklerini kaydetti.

Foruma, TBMM Başkanı Binali Yıldırım'ın yanı sıra Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan ve Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politikaları Kurulu Başkanvekili Nihat Zeybekci ve diğer ilgililer katıldı.

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ekonomi forum küresel

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