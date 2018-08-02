Ege, ihracat hedefine erken ulaştı

İZMİR (AA) - Ege İhracatçı Birlikleri (EİB) Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, 2018 yılında belirledikleri 13 milyar dolar ihracat hedefine 5 ay önce ulaştıklarını, yıl sonunda 14 milyar doları yakalamayı arzu ettiklerini belirtti.

EİB üyesi 12 birliğin temmuz ayı ihracat rakamlarıyla ilgili açıklama yapan Eskinazi, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 17,5'lik artışla 1 milyar 86 milyon dolar dövizi Türkiye'ye kazandırdıklarını, ihracatın sanayi ürünlerinde yüzde 24, tarım ürünlerinde ise yüzde 11 arttığını ifade etti.

En fazla ihracatın hazır giyim ve konfeksiyon ile demir ve demir dışı metaller sektörlerinde yapıldığını aktaran Eskinazi, ihracatını en fazla artıran sektörün ise yüzde 44 ile tütün olduğunu bildirdi.

EİB'nin son bir yıllık ihracatının da yüzde 17.5'lik artışla 13 milyar 83 milyon dolara yükseldiğine işaret eden Eskinazi, "2018 yılında belirlediğimiz 13 milyar dolar hedefine 5 ay önce ulaşmanın mutluluğunu yaşıyoruz, yıl sonunda 14 milyar dolara ulaşmayı arzu ediyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

Eskinazi açıklamasında dünya genelinde hararetlenen ticaret savaşlarının korumacılığı beraberinde getireceğini, bunun ihracatçıyı tedirgin ettiğini ancak önemli pazarlar olan Hollanda ve Almanya ile ilişkilerde olumlu yöne gidişin sevindirici olduğunu kaydetti.

