Ege iş dünyasından yeni kabine değerlendirmesi

Yeni hükümetle 365 gün 24 saat çalışmaya hazır olduklarını dile getiren Eskinazi, "Kamuda bürokrasiyi azaltacak olan Cumhurbaşkanlığı Hükümet Modeli ile ihracatımızın gelişimi için 71 bin kişilik ihracat ailesine kaptanlık yapacak olan Ticaret Bakanımız sayın Ruhsar Pekcan'ın önderliğinde Türkiye'nin ihracatının artması için çalışacağız. Ege İhracatçı Birlikleri olarak 2018 yılında Türkiye'nin 170 milyar dolarlık ihracat hedefine 14 milyar dolarlık katkı sağlamak için çalışacağız." ifadelerini kullandı.

İzmir Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Işınsu Kestelli ise şunları kaydetti:

"Sadeleştirilmiş yeni Bakanlar Kurulu'na atanan her bir ismin, kendi alanında deneyimli, arkasında birer başarı hikayesi olan isimler olması, ülkemizin ihtiyaç duyduğu sürdürülebilir hızlı büyüme konusunda bizlere umut vadetmektedir. İzmir'den değerli bir ismin Tarım ve Orman Bakanı seçilmesi, bizi ayrıca mutlu etmiştir. Türkiye'nin bütün temel sorunlarının çözümünü ancak güçlü bir ekonomiyle kolaylaştırabileceğimizi hepimiz biliyoruz. Bu nedenle, ülke olarak kendi başarı hikayemizi gerçekleştirme yolunda artık hiçbir engel ve bahanemiz kalmamıştır. İş dünyası olarak beklentimiz, hızlı bir reform dönemi ve atılacak tüm önemli adımlarda ortak aklın devrede tutulmasıdır. Başta Cumhurbaşkanımız sayın Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere tüm kabine üyelerine başarılar diliyorum."

