Ege konteyner nakliyecilerine rekabet soruşturması

Rekabet Kurulu tarafından, Ege Konteyner Nakliyecileri Derneği ve 10 üye teşebbüs hakkında soruşturma açılmasına karar verildi.
Rekabet Kurumunun internet sitesinde yer alan duyuruya göre, Ege Konteyner Nakliyecileri Derneği ve üyelerinin fiyat tespiti yapmak suretiyle rekabeti ihlal edip etmediklerinin tespitine yönelik resen başlatılan ön araştırma, Rekabet Kurulunca karara bağlandı.
Ön araştırmada elde edilen bilgi, belge ve yapılan tespitleri müzakere eden Rekabet Kurulu, bulguları ciddi ve yeterli bularak, söz konusu dernek ve şirketlere yönelik soruşturma açılmasını kararlaştırdı.
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