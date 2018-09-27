Ege Maden İhracatçıları Birliği üyeleri İtalya'da doğal taş fuarına katılacak

İZMİR (AA) - Ege Maden İhracatçıları Birliği tarafından doğal taş sektörünün ihracatının artırılması amacıyla İtalya'daki Verona Marmomacc'a katılmak üzere ticaret heyeti organize edildi.
Ege İhracatçı Birliklerinden yapılan açıklamaya göre, Avrupa'da düzenlenen en büyük doğal taş ve teknoloji fuarı olan Verona Marmomacc 2018 için 8 Türk firmasının katılımıyla ticaret heyeti oluşturuldu.
Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Ege Maden İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Mevlüt Kaya, Türk doğal taş sektörünün rekabet gücünün artırılması, ihracatta 2023 hedeflerine ulaşılması ve katma değerli üretimin teşvik edilmesini amaçladıklarını ifade etti.
Kaya, "Heyet organizasyonuna katılacak firmalar İtalya'da önemli ticari bağlantılar kurmalarının yanında doğal taş sektöründe iyi uygulama örneklerini kendi uygulamalarına entegre edebilecekleri gözlemler yapabilecekler. Bu sayede katma değerli üretimlerini ve rekabetçiliklerini artırmalarını hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.
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