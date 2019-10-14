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Ege pamuğunda 218 bin ton rekolte bekleniyor

FİNANS HABERLERİ  | 14.10.2019 12:53 | Son Güncelleme

İTB Yönetim Kurulu Üyesi Bülent Uçak: - "Kütlü üretimin 560 bin ton olacağını öngörüyoruz. Yeni sezonda çırçır randıman oranının yüzde 39 olacağı ve bu randıman oranı ile mahlıç pamuk üretiminin 218 bin ton olacağı tahmin edilmektedir"

İZMİR (AA) - Ege Bölgesi'nde 2019-2020 sezonunda 218 bin ton pamuk üretimi gerçekleştirilmesi bekleniyor.

İzmir Ticaret Borsasında (İTB) düzenlenen basın toplantısında İTB, Ege İhracatçı Birlikleri, Aydın Ticaret Borsası, Söke Ticaret Borsası, Nazilli Pamuk Araştırma Enstitüsü ve Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi yetkilileri tarafından yapılan arazi verim çalışmalarının ardından 2019-2020 sezonu pamuk rekoltesi sonuçları açıklandı.

Toplantıda konuşan İTB Meclis Başkanı Barış Kocagöz, rekolte çalışmalarına destek olan kurumlara teşekkür etti.

Tekstil ve konfeksiyon sektörünün geçmişte olduğu gibi, bugün de ekonominin canlandırılması adına büyük bir öneme sahip olduğunu vurgulayan Kocagöz, "Sektör hem ihracat içindeki payı, hem istihdamdaki yoğunluğu, hem de kadın istihdamı oranının yüzde 50’lerde olması ile önemini ortaya koymaktadır." diye konuştu.

Türkiye'de 2000'li yıllarda önemli ölçüde azalan pamuk ekim alanlarının 2010'dan itibaren uygulanan olumlu politikalarla arttığını dile getiren Kocagöz, "Bu gelişmede ilgili bakanlıklarımızın ve sektör temsilcilerinin önemli katkısı oldu. Bu yıl Ege Bölgesi'nde ekim alanlarının maalesef geçtiğimiz sezona göre bir miktar azalış gösterdiğini tahmin ediyoruz. Ancak Ege Bölgesi'nde kütlü pamuk veriminin de ilk hasat sonuçlarına göre geçen yıldan daha iyi olduğunu söyleyebiliriz." ifadelerini kullandı.

Kocagöz, Ege Bölgesi'nde verimin bu yıl iyi olduğunu ancak Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde aynı durumun söz konusu olmadığını dile getirdi.

İTB Yönetim Kurulu Üyesi Bülent Uçak da 2002'de 62 bin olan pamuk üreticisi sayısının 20 binlere gerilediğini söyledi.

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından kütlü pamuğa verilen prim desteklerinin sürdürülebilir pamuk üretimi için hayati öneme sahip olduğunu belirten Uçak, "Bu destekler artan girdi maliyetleri ve benzeri ekonomik sorunlarla iç içe olan üreticilerimizin pamuk üretimine devam etmelerindeki en önemli etkendir." dedi.

Daha sonra Ege Bölgesi'nin pamuk rekolte tahminini açıklayan Uçak, şunları kaydetti:

"Bir önceki sezona göre bölgemizde pamuk ekim alanlarının yüzde 6,3 azalarak 113 bin hektara düşeceği tahmin edilmiştir. Ortalama kütlü veriminin dekarda 496 kilogram olması beklenmektedir. Buna göre kütlü üretimin 560 bin ton olacağını öngörüyoruz. Yeni sezonda çırçır randıman oranının yüzde 39 olacağı ve bu randıman oranı ile mahlıç pamuk üretiminin 218 bin ton olacağı tahmin edilmektedir."

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