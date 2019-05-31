Ege sahilleri bayrama hazır

İZMİR / AYDIN (AA) - YUSUF ŞAHBAZ / FERDİ UZUN - Özellikle yerli turistin tercih ettiği tatil bölgesi olan Ege'de turistik tesisler bayram için hazırlıklarını tamamladı.

Ege Turistik İşletmeler ve Konaklamalar Birliği (ETİK) Başkanı Mehmet İşler, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bayram tatilinin erken açıklanmasının hem tatilciler de hem turizmciler için çok iyi olduğunu söyledi.

Bayram tatili boyunca Türkiye genelinde 10 milyar liranın üzerinde bir turizm geliri beklendiğini ifade eden İşler, "Bayramda Ege Bölgesi'nde ise 4 milyar liraya yakın bir turistik hareketlilik bekliyoruz. Bayramda doluluklarımız yüzde 100'e yaklaşmış durumda." diye konuştu.

Otel fiyatları hakkında da bilgi veren İşler, "Fiyatlarımız, işletmelerin konumu, hizmet kalitesi, denize yakınlığı gibi birçok faktöre göre değişiklik gösteriyor. Yaklaşık 150 liradan başlıyor bin 250 liraya kadar çıkıyor. İç pazarın gözdesi Ege, bayrama hazır diyebiliriz. Güneşli ve sıcak bir hava bekliyoruz. Umarız bayram tatiliyle sezona güzel bir başlangıç yaparız." ifadesini kullandı.