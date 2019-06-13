İZMİR (AA) - Ege Bölgesinde savunma sanayine tedarik sağlamak isteyen firmalar ve sektörün önde gelenleri İzmir'de bir araya geldi.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığının desteğiyle Ege Kalkınma Derneği (EKD) tarafından Balçova ilçesinde bir otelde düzenlenen Ege Savunma Sanayi ve Tedarikçi Zirvesi'nin açılışında konuşan ASELSAN AŞ Tedarik Direktörü Ali Rıza Kılıç, bu yıl ikincisi düzenlenen etkinliğe geçen yıl da katıldıklarını söyledi.

Geçen yıl düzenlenen zirveden elleri dolu döndüklerini ifade eden Kılıç, "Bu yıl da dolu döneceğimizi umut ediyoruz. Geniş bir ekiple geldik. Çok sayıda görüşmeler yapacağız. ASELSAN olarak yan sanayi ve alt yüklenici firmalarla yoğun bir şekilde çalışıyoruz." dedi.

FNSS Savunma Sistemleri AŞ'nin birim yöneticisi Hakan Yağcı da firmaları için Ege'nin önemli olduğunu, İzmir ve Manisa'da bir çok firmayla görüştüklerini belirtti.

ROKETSAN AŞ Tedarik Direktörü Ali Şarlak ise Türkiye'nin yüksek teknoloji ürütmek zorunda olduğunu vurguladı.

Zirve Koordinatörü ve EKD Başkanı Kadir Uçar, Ege'nin sadece tatil bölgesi olarak değil sanayi bölgesi olarak da bilinirliğini artırmak istediklerine değindi.

Konuşmaların ardından fuaye alanında stant açan şirketler teknolojilerini sergiledi.

Yarın da devam edecek zirvede ikili iş görüşmelerinin yanında panel ve konferanslar da düzenlenecek.

