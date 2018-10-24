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Ege Serbest Bölge'de 550 işçi grev ilanını astı

FİNANS HABERLERİ  | 24.10.2018 11:30 | Son Güncelleme

İZMİR'deki Ege Serbest Bölgesi'nde bulunan bir Alman firmasının çalışanları, toplu iş sözleşmesi görüşmelerinden istediği sonucu alamadı.

Ege Serbest Bölge'de 550 işçi grev ilanını astı

Umut KARAKOYUN/İZMİR, (DHA)- İZMİR'deki Ege Serbest Bölgesi'nde bulunan bir Alman firmasının çalışanları, toplu iş sözleşmesi görüşmelerinden istediği sonucu alamadı. 550 işçinin örgütlü bulunduğu DİSK'e bağlı Birleşik Metal-İş Sendikası, uzlaşma sağlanamaması üzerine işçiler ile birlikte grev ilanını astı. İşveren ile sendika arasında anlaşma sağlanamadığı takdirde, otomotiv araçlarının pistonlarını üreten fabrika işçileri, greve çıkacak.
'İŞÇİLERİN ALIM GÜCÜ DÜŞTÜ'
Gaziemir'de bulunan Ege Serbest Bölgesi'nde otomotiv sektörü için pisto üreten Alman menşeli bir firma, fabrikada örgütlü olan Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu'na (DİSK) bağlı Birleşik Metal-İş Sendikası İzmir Şubesi yönetimi ile ücret artışı konusunda anlaşma sağlayamadı. 550 çalışanı ilgilendiren toplu iş sözleşmesi görüşmeleri sonuçsuz kalınca, sendika grev kararı aldı. Birleşik Metal-İş Sendikası İzmir Şubesi Başkanı Ali Çeltek, işverenden yüzde 30 oranında ücret artışı talebinde bulunduklarını, fakat işverenin kendilerine yüzde 23 önerdiğini söyledi. Firmanın, dünyanın çeşitli bölgelerinde üretim yapan önemli fabrikalardan biri olduğunu kaydeden Ali Çeltek, istedikleri artış oranının yüksek olmadığını dile getirdi. Çeltek, "Son dönemde yaşananlar ile işçilerin alım gücünün düşmesi, çalışanlarda çok ciddi bir tahribata yol açtı. Bizler de işverenlerden işçilerin eriyen maaşlarına karşı makul bir talepte bulunduk. İşçilerin insanca yaşayabileceği ücretler talep ediyoruz. İşveren bu talebimize yanaşmadı" diye konuştu.
İŞÇİ ÜRETİMİ DURDURACAK
İşçilerin zor şartlarda geçimlerini sağladığını belirten Çeltek, işverenin, çalışanların sesine kulak vermesini istedi. Yaşam koşullarının her geçen gün biraz daha ağırlaştığını kaydeden Çeltek, işçilerin özverili bir şekilde fabrikada çalıştıklarını ve emeklerinin karşılığının verilmesini istedi. Bu sorunun kısa sürede çözülmesini beklediklerini aktaran Çeltek, "Ülkedeki şartlar ortada. Bu işçiler, fabrikaların bel kemiği. Hayatlarını sürdürmelerini sağlayacak olan ücret artışlarının kabul edilmesini istiyoruz" dedi.
Sendika, aldığı grev kararını, işçiler ile birlikte fabrika önünde açıklama yaparak duyurdu. Tarafların 55 gün içerisinde uzlaşamaması halinde, işçiler üretimi durdurarak greve çıkacak.

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Ege Serbest Bölge'de 550 işçi grev ilanını astıEge Serbest Bölge'de 550 işçi grev ilanını astıEge Serbest Bölge'de 550 işçi grev ilanını astı

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