Ege tarımı TZOB’un Ege bölge toplantısında konuşulacak

İstanbul, 14 Eylül (DHA) - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli’nin katılacağı, Türkiye Ziraat Odaları Birliği’nin (TZOB) Ege Bölge toplantısı, Aydın’da gerçekleştirilecek.

TZOB'dan yapılan açıklamaya göre, Pazar günü saat 13.30’da Aydın Menderes Üniversitesi Atatürk Kongre Merkezi’nde düzenlenecek toplantıda, Ege tarımı tüm detaylarıyla ele alınacak.

TZOB Genel Başkanı Şemsi Bayraktar’ın açış konuşmasıyla başlayacak toplantıda, bölge çiftçilerinin sorunları ve çözüm önerileri ele alınacak.

Ege Bölge toplantısına, Aydın, Burdur, Denizli, İzmir, Manisa ve Muğla’da bulunan 87 Ziraat Odası’ndan Oda Başkanı ve Meclis Başkanları katılacak.

Toplantıda, Ziraat Odaları Başkanları ve Meclis Başkanları, temsilcisi oldukları ilin sorunlarını ve taleplerini dile getirecekler.

Bölge tarım ve hayvancılığı açısından önem taşıyan üzüm, zeytin, incir, pamuk, mısır, tütün, turunçgiller, süt hayvancılığı, kanatlı hayvancılığı, arıcılık konusu tüm ayrıntılarıyla ele alınacak.

