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Ege Üniversitesi ve BR Mağazacılık'tan iş birliği

FİNANS HABERLERİ  | 23.05.2018 13:08 | Son Güncelleme

EGE Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi ve Altınyıldız Classics markasını bünyesinde bulunduran perakende şirketi BR Mağazacılık iş birliği yaparak Mağaza Yöneticiliği Programı açtı.

Ege Üniversitesi ve BR Mağazacılık'tan iş birliği

İSTANBUL, (DHA) - EGE Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi ve Altınyıldız Classics markasını bünyesinde bulunduran perakende şirketi BR Mağazacılık iş birliği yaparak Mağaza Yöneticiliği Programı açtı. Üniversite bünyesinde açılan programla perakendenin önemli sorunlarından biri olan eğitimli işgücüne katkı sağlamak amaçlanıyor.

Programın duyurusu Ege Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nde gerçekleşen bir törenle yapıldı. Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak’ın katılımıyla gerçekleşen törende, BR Mağazacılığı temsilen Yönetim Kurulu Üyesi Kamran Habif ve İnsan Kaynakları Direktörü Uğur Gülce'de hazır bulundu. Yetkililer işbirliğinden heyecan duyduklarını aktardı. Programın Eylül 2018 tarihinde hayata geçeceği bildirildi.

"NİTELİKLİ İŞ GÜCÜ SEKTÖRÜN GELİŞİMİ İÇİN BÜYÜK ÖNEM TAŞIYOR"

Konuya ilişkin görüşlerini paylaşan BR Mağazacılığı temsilen Yönetim Kurulu Üyesi Kamran Habif, "Değişen müşteri ihtiyaçları ve gelişen teknoloji ile en yenilikçi ve en hızlı büyüyen sektörlerden biri perakende. Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de özellikle genç yaşta iş hayatına atılıp ilerlemek isteyenler için iyi bir kariyer vaat eden, önemli bir alan. Perakendenin en önemli ihtiyaçlarından biri olan nitelikli iş gücü gelişimi, sektörün gelişimi için büyük önem taşıyor" dedi.

(FOTOĞRAF)

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