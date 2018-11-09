Ege Vitrifiye'den İzmir'e 40 milyon liralık yatırım

İZMİR (AA) - Ege Vitrifiye, 40 milyon lira tutarındaki robot destekli yeni basınçlı klozet fabrikasını İzmir'de açtı.
Kemalpaşa ilçesindeki fabrikanın açılışına, İzmir Valisi Erol Ayyıldız, Ege Vitrifiye Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Polat, İbrahim Polat Holding Üst Yöneticisi Baran Demir ve fabrika çalışanları katıldı.
Açılışta konuşan Ayyıldız, Türkiye'nin içinde bulunduğu ekonomik sıkıntılardan başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere ekonomi yönetimi sayesinde kısa sürede kurtulduklarını belirterek, "Eskiden bir laf vardı. 'Delikanlıya yakışan zor zamanda konuşabilmek.' diye. Ekonominin zorlandığı bir dönemde konuşmak böyle bir yatırım yapmak demek. Polat ailesine teşekkürler. Her zamanın bir hayrı vardır. Şimdi ise zamanın hayrı fabrika açabilmek. Bu zamanın hayrı istihdam sağlamak, ihracat yapıp ülkemize döviz kazandırmaktır." diye konuştu.
Polat da açılışa katılan herkese teşekkür etti.
- Yılda 150 bin klozet üretilecek
Yaklaşık 5 ay gibi kısa bir sürede faaliyete geçirilen 40 milyon liralık yatırım yapılan fabrikada 480 kişi istihdam edilecek, yılda 150 bin klozet üretilecek. Firma yeni robot destekli üretim makineleri sayesinde elde edeceği yüzey kalitesi yüksek, homojen ürünleri ağırlıklı ihracat pazarlarına üretmeyi hedefliyor.
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