Egea, Antalyalıları piste çağırıyor

İSTANBUL (AA) - Fiat Motor Sporları tarafından düzenlenen "Egea Seni Piste Çağırıyor" etkinliği yeni durağı Antalya'da devam edecek.

Fiat'tan yapılan açıklamaya göre, Türkiye’nin en çok tercih edilen otomobili Egea Sedan'ın pist kullanımı için özel olarak geliştirilen versiyonunun deneyimlendiği heyecan dolu etkinliğin yeni durağı Antalya olacak.

Hafta boyunca Birmot Antalya, Bilaller ve Gürses Alanya'ya gelerek Egea Ailesi üyelerinden herhangi birini test eden sürücülerin katılacağı etkinlik, 5-6 Ekim'de Antalya Expo'da düzenlenecek.

Fiat, Türkiye geneline yayılan güçlü bayi teşkilatının desteği ile Anadolu'da güvenli sürüş eğitimlerine ve motor sporları faaliyetlerinin tanıtımına destek vermeye devam ediyor.

Markanın TOSFED ile birlikte kurguladığı Egea Seni Piste Çağırıyor etkinliğinde ayrıca Fiat’ın Engelsiz Hareket kapsamında hayata geçirdiği "Herkesin güvenli ve özgürce seyahat etme özgürlüğü olmalı" fikrinden yola çıkarak, fiziksel engelli bireyler için hazırladığı otomobil de kullanıcılarını bekliyor olacak.