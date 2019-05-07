FİNANS

Egea, Eskişehirlileri piste çağırıyor

FİNANS HABERLERİ  | 07.05.2019 11:03 | Son Güncelleme

Fiat Motor Sporları tarafından düzenlenen "Egea Seni Piste Çağırıyor" etkinliğinin üçüncü ayağı 11 Mayıs Cumartesi Eskişehir TCDD Eski Gar Otoparkı'nda düzenlenecek

İSTANBUL (AA) - Fiat Motor Sporları tarafından düzenlenen "Egea Seni Piste Çağırıyor" etkinliği tüm hızıyla devam ediyor.

Fiat'tan yapılan açıklamaya göre, yoğun ilgi gören etkinliğin üçüncü ayağı 11 Mayıs Cumartesi günü Eskişehir TCDD Eski Gar Otoparkı'nda düzenlenecek.

Egea Seni Piste Çağırıyor aktivitesine Fiat bayisi Birmot Eskişehir'e gelerek Egea Ailesi'nden diledikleri bir model ile test sürüşü gerçekleştiren kullanıcılar katılabilecek.

Etkinlik, 2019 yılında da hız kesmeden sürerken en güçlü müzik platformlarından PowerApp'in sponsorlarından biri olduğu aktivitenin bu seneki 3. ayağı da dikkati çekecek.

Sabah 09.00 itibarıyla başlayacak ve tüm gün sürecek aktivitede, Fiat Egea Sedan'ın pist için özel olarak geliştirilen versiyonunu deneyimleme imkanı yakalayacak olan kullanıcılar, güvenli sürüş teknikleri konusunda da bilgi sahibi olacak ve motor sporları dünyasını yakından tanıyacaklar. Aktiviteye aktif olarak katılmayıp, yakınlarına eşlik etmek üzere alana gelen katılımcılar ise Fiat tarafından kurulan servis alanında keyifle vakit geçirebilecek ve yarışı izleyebilecekler.

Egea Seni Piste Çağırıyor etkinliğine, B tipi ehliyet sahibi olan ve manuel vites otomobil kullanabilen kişiler katılabilecek.

Katılımcılar, TCDD Eski Gar Otoparkı'nda düzenlenecek aktiviteye isimlerine özel hazırlanan kimlik kartlarını teslim alarak başlayacaklar. Kullanıcılar, öncelikle güvenli otomobil kullanımının püf noktalarına dair eğitim alacak.

Teorik eğitimin takibinde Egea Sedan'ın pist şartlarına özel olarak geliştirilen 1.6 litrelik turbo beslemeli 180 HP'lik versiyonu ile slalom yarışına girecekler. Aktivite sonunda en iyi zamanı yaparak ilk üçe girenler podyuma çıkarak, madalya ve sertifikalarını Fiat Motor Sporları Takım Direktörü Koray Kafkas, takımın resmi pilotu Fatih Kara ve Birmot Eskişehir yetkililerinden alacaklar.

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