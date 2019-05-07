Egea, Eskişehirlileri piste çağırıyor

İSTANBUL (AA) - Fiat Motor Sporları tarafından düzenlenen "Egea Seni Piste Çağırıyor" etkinliği tüm hızıyla devam ediyor.

Fiat'tan yapılan açıklamaya göre, yoğun ilgi gören etkinliğin üçüncü ayağı 11 Mayıs Cumartesi günü Eskişehir TCDD Eski Gar Otoparkı'nda düzenlenecek.

Egea Seni Piste Çağırıyor aktivitesine Fiat bayisi Birmot Eskişehir'e gelerek Egea Ailesi'nden diledikleri bir model ile test sürüşü gerçekleştiren kullanıcılar katılabilecek.

Etkinlik, 2019 yılında da hız kesmeden sürerken en güçlü müzik platformlarından PowerApp'in sponsorlarından biri olduğu aktivitenin bu seneki 3. ayağı da dikkati çekecek.

Sabah 09.00 itibarıyla başlayacak ve tüm gün sürecek aktivitede, Fiat Egea Sedan'ın pist için özel olarak geliştirilen versiyonunu deneyimleme imkanı yakalayacak olan kullanıcılar, güvenli sürüş teknikleri konusunda da bilgi sahibi olacak ve motor sporları dünyasını yakından tanıyacaklar. Aktiviteye aktif olarak katılmayıp, yakınlarına eşlik etmek üzere alana gelen katılımcılar ise Fiat tarafından kurulan servis alanında keyifle vakit geçirebilecek ve yarışı izleyebilecekler.