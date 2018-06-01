FİNANS

Egea, Mersinlileri yeniden piste çağırıyor

FİNANS HABERLERİ  | 01.06.2018 10:46 | Son Güncelleme

Fiat Motor Sporları tarafından Egea Sedan'ın pist versiyonuyla düzenlenen "Egea Seni Piste Çağırıyor" etkinliği, 3 Haziran'da yeniden Mersinlilerle buluşacak

İSTANBUL (AA) - Fiat Motor Sporları tarafından Egea Sedan’ın pist versiyonuyla düzenlenen "Egea Seni Piste Çağırıyor" etkinliği, 3 Haziran'da yeniden Mersinlilerle buluşacak.

Fiat'tan yapılan açıklamaya göre, Fiat Motor Sporları’nın TOSFED iş birliğiyle geçen yıl devreye aldığı "Egea Seni Piste Çağırıyor" etkinliği, 2018 yılında da devam ediyor.

Türkiye’nin farklı illerinde çok sayıda otomobil tutkununu buluşturan etkinlik, yeniden Mersin’de düzenleniyor. 3 Haziran Pazar günü Mersin Üniversitesi otopark alanında gerçekleşecek aktivitede, hafta boyunca yetkili bayiler Bilen Oto ve Boranlar Otomotiv’e gelerek Egea ile test sürüşü yapan otomobil tutkunları rekabet edecek.

Fiat Motor Sporları takım pilotu Yiğit Timur’un öncülüğündeki "Egea Seni Piste Çağırıyor" etkinliğine, geçerli ehliyet sahibi olan ve manuel vites otomobil kullanabilen tüm otomobilseverler katılabilecek.

Kullanıcılar, aktivitede öncelikle güvenli otomobil kullanımının püf noktalarına dair eğitim alacak. Teorik eğitimi takiben kullanıcılar, Fiat Egea Sedan’ın pist şartlarına özel olarak geliştirilen 1.6 litrelik turbo beslemeli 180 HP'lik versiyonunu deneyimleme fırsatı bulacak.

Aktivite sonunda ilk 3'e giren katılımcılar, podyuma çıkarak madalya ve sertifikalarını Fiat Motor Sporları Takım Direktörü Koray Kafkas, Fiat Motor Sporları Takım Pilotu Yiğit Timur, Bilen Oto ve Boranlar Otomotiv yetkililerinden alacak.

Yıl boyunca "motorsporlari.fiat.com.tr" adresinden takip edilebilecek olan "Egea Seni Piste Çağırıyor" etkinlikleri, Türkiye’nin farklı bölgelerinde devam edecek.

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- Piste özel 180 HP'lik Egea Sedan

Pist kullanımı için özel olarak geliştirilmiş Fiat Egea Sedan'da, aerodinamik özellikleri geliştiren, geniş hava giriş ve çıkışlarına sahip tamponlara yer veriliyor.

1.6 litrelik turbo beslemeli dizel motorun gücü 180 HP'ye çıkarılırken, vites oranları kısaltılmış, özel olarak hazırlanan 6 ileri vites kutusuna sahip.

Pist kullanımına özel Egea Sedan'da, 17 inç boyutunda Speedline alüminyum alaşım jantlar, geliştirilmiş fren sistemi ve ayarlanabilir süspansiyon sistemi de bulunuyor.

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Anahtar Kelimeler:
egea Fiat

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