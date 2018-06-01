Egea, Mersinlileri yeniden piste çağırıyor

İSTANBUL (AA) - Fiat Motor Sporları tarafından Egea Sedan’ın pist versiyonuyla düzenlenen "Egea Seni Piste Çağırıyor" etkinliği, 3 Haziran'da yeniden Mersinlilerle buluşacak.

Fiat'tan yapılan açıklamaya göre, Fiat Motor Sporları’nın TOSFED iş birliğiyle geçen yıl devreye aldığı "Egea Seni Piste Çağırıyor" etkinliği, 2018 yılında da devam ediyor.

Türkiye’nin farklı illerinde çok sayıda otomobil tutkununu buluşturan etkinlik, yeniden Mersin’de düzenleniyor. 3 Haziran Pazar günü Mersin Üniversitesi otopark alanında gerçekleşecek aktivitede, hafta boyunca yetkili bayiler Bilen Oto ve Boranlar Otomotiv’e gelerek Egea ile test sürüşü yapan otomobil tutkunları rekabet edecek.

Fiat Motor Sporları takım pilotu Yiğit Timur’un öncülüğündeki "Egea Seni Piste Çağırıyor" etkinliğine, geçerli ehliyet sahibi olan ve manuel vites otomobil kullanabilen tüm otomobilseverler katılabilecek.

Kullanıcılar, aktivitede öncelikle güvenli otomobil kullanımının püf noktalarına dair eğitim alacak. Teorik eğitimi takiben kullanıcılar, Fiat Egea Sedan’ın pist şartlarına özel olarak geliştirilen 1.6 litrelik turbo beslemeli 180 HP'lik versiyonunu deneyimleme fırsatı bulacak.