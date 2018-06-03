FİNANS

"Egea Seni Piste Çağırıyor" Adana'da düzenlendi

FİNANS HABERLERİ  | 03.06.2018 14:03 | Son Güncelleme

"Egea Seni Piste Çağırıyor" etkinliği Adanalı otomobilseverler ile buluştu

İSTANBUL (AA) - Fiat Motor Sporları tarafından düzenlenen "Egea Seni Piste Çağırıyor" etkinliği Adanalı otomobilseverler ile buluştu.

Fiat'tan yapılan açıklamada, Fiat Motor Sporları'nın TOSFED iş birliği ile geçen yıl devreye aldığı Egea Seni Piste Çağırıyor etkinliği, Adana Fuar Merkezi’nde (Tüyap) gerçekleştirildi.

Etkinlikte hafta boyunca Fiat yetkili bayileri Birmot Adana ve Mıçılar Otomotiv'e gelerek Egea ile test sürüşü yapan 120 otomobil tutkunu kıyasıya rekabet etti.

Egea Seni Piste Çağırıyor etkinliğinde güvenli otomobil kullanımının püf noktalarına dair alınan eğitimin ardından, Egea Sedan'ın pist şartlarına özel olarak hazırlanan 180 HP'lik versiyonunu deneyimleme imkanı bulan kullanıcılar, motor sporları dünyasını yakından tanıma şansını yakaladı.

Aktivite sonunda, parkurda en iyi dereceyi alarak ilk 3'e giren katılımcılar, podyuma çıkarak madalya ve sertifikalarını Fiat Motor Sporları Takım Direktörü Koray Kafkas, Fiat Motor Sporları Takım Pilotu Yiğit Timur, Fiat yetkili bayileri Birmot Adana ve Mıçılar Otomotiv yetkililerinden aldı.

Türkiye’nin farklı bölgelerine uğrayarak devam edecek olan Egea Seni Piste Çağırıyor etkinlikleri, yıl boyunca https://motorsporlari.fiat.com.tr/ adresli web sitesinden takip edilebilecek.

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Anahtar Kelimeler:
Egea Seni Piste Çağırıyor Fiat

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