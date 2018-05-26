"Egea Seni Piste Çağırıyor" Gaziantep'te

GAZİANTEP (AA) - Fiat'ın "Egea Seni Piste Çağırıyor" etkinliği Gaziantep'te gerçekleştirildi.

Alleben Göleti yanında özel hazırlanan pistte gerçekleştirilen etkinlikte, vatandaşlar Egea'yla test sürüşü yapıp güvenli otomobil kullanımına dair eğitim aldı.

Eğitimin ardından kasklarını takan katılımcılar, altışarlı gruplara ayrılıp, Fiat Egea Sedan'ın pist şartlarına özel olarak hazırlanan 180 HP'lik versiyonunu deneyimleyerek motor sporları dünyasını yakından tanıma fırsatı buldu.

Yarışmanın sonunda ilk üçe giren katılımcılara madalya ve çeşitli ödüller verildi.

Fiat İş Birimi Direktörü Altan Aytaç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, geçen sene başlanan etkinliğe bu yılda devam etmenin mutluluğunu yaşadığını söyledi.

Geçen sene 8 ilde bin 200 kişinin Egea koltuğuna oturarak ralli heyecanını yaşadığını dile getiren Aytaç, bu yıl da yaklaşık 3 bin katılımcının ralli heyecanı yaşamasını beklediklerini ekledi.

Bu yıl Tofaş'ın 50. kuruluş yılını kutladıklarını kaydeden Aytaç, "Tofaş, yaklaşık yarım asırlık geçmişinde Türkiye otomotiv sektöründe olan öncü Tofaş, ana markası olan Fiat'la her zaman pazarın önemli lider oyuncularından biri durumunda." diye konuştu.