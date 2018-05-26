FİNANS

"Egea Seni Piste Çağırıyor" Gaziantep'te

FİNANS HABERLERİ  | 26.05.2018 13:03 | Son Güncelleme

Fiat, pist kullanımı için özel olarak geliştirilmiş 180 HP'lik Egea Sedan'ın otomobilseverlere tanıtıldığı "Egea Seni Piste Çağırıyor" etkinliği düzenlendi

GAZİANTEP (AA) - Fiat'ın "Egea Seni Piste Çağırıyor" etkinliği Gaziantep'te gerçekleştirildi.

Alleben Göleti yanında özel hazırlanan pistte gerçekleştirilen etkinlikte, vatandaşlar Egea'yla test sürüşü yapıp güvenli otomobil kullanımına dair eğitim aldı.

Eğitimin ardından kasklarını takan katılımcılar, altışarlı gruplara ayrılıp, Fiat Egea Sedan'ın pist şartlarına özel olarak hazırlanan 180 HP'lik versiyonunu deneyimleyerek motor sporları dünyasını yakından tanıma fırsatı buldu.

Yarışmanın sonunda ilk üçe giren katılımcılara madalya ve çeşitli ödüller verildi.

Fiat İş Birimi Direktörü Altan Aytaç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, geçen sene başlanan etkinliğe bu yılda devam etmenin mutluluğunu yaşadığını söyledi.

Geçen sene 8 ilde bin 200 kişinin Egea koltuğuna oturarak ralli heyecanını yaşadığını dile getiren Aytaç, bu yıl da yaklaşık 3 bin katılımcının ralli heyecanı yaşamasını beklediklerini ekledi.

Bu yıl Tofaş'ın 50. kuruluş yılını kutladıklarını kaydeden Aytaç, "Tofaş, yaklaşık yarım asırlık geçmişinde Türkiye otomotiv sektöründe olan öncü Tofaş, ana markası olan Fiat'la her zaman pazarın önemli lider oyuncularından biri durumunda." diye konuştu.

- Asfalta özel 180 HP'lik Egea Sedan

Pist kullanımı için özel olarak Tofaş’ta geliştirilen Fiat Egea Sedan'da, aerodinamik özellikleri geliştiren, geniş hava giriş ve çıkışlarına sahip tamponlara yer veriliyor. 1.6 litrelik turbo beslemeli dizel motorun gücü 180 HP'ye çıkarılırken, vites oranları kısaltılmış, özel olarak hazırlanan 6 ileri manuel şanzımanla donatılıyor.

Pist kullanımına özel Egea Sedan'da, 17 inç boyutunda Speedline alüminyum alaşım jantlar, geliştirilmiş fren sistemi ve ayarlanabilir süspansiyon sistemi de bulunuyor.

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Anahtar Kelimeler:
Egea Seni Piste Çağırıyor Fiat Gaziantep

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