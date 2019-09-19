FİNANS

Ege'de balık bereketi

FİNANS HABERLERİ  | 19.09.2019 11:04 | Son Güncelleme

Av sezonun başlamasıyla denize açılan balıkçılar, bereketli geçen sezonun mutluluğunu yaşıyor - İzmir Balıkçı İş Adamları Derneği Başkanı Şahin Çakan: - "Diğer denizlerden farklı olarak Ege'de bu yıl balık bolluğu yaşanıyor. Tüm ülkenin yükü Ege'ye bindiği için fiyatlar düşmedi ancak önümüzdeki günlerde düşecektir"

İZMİR (AA) - YUSUF ŞAHBAZ - 1 Eylül'de "vira bismillah" diyerek denize açılan Egeli balıkçılar, ağların dolu çekilmesiyle sezona güzel bir başlangıç yaptı.

Ege Denizi'nden tutulan 50'ye yakın balık çeşidinin satışa sunulduğu İzmir Su Ürünleri Hali, diğer denizlerde yeteri kadar balık bulunmaması nedeniyle ülke genelinden alıcıları ağırlıyor.

İzmir Balıkçı İş Adamları Derneği Başkanı Şahin Çakan, AA muhabirine, Ege Denizi'nde bereketli bir sezonun yaşandığını söyledi.

Ege Bölgesi'nin Türkiye'nin hem balık tüketimi hem de üretiminde ön sıralarda yer aldığını ifade eden Çakan, şunları kaydetti:

"Ege'de sardalya, hamsi, kolyoz, istavrit, barbun bol olur. Bu sene de durum aynı. Diğer denizlerden farklı olarak Ege'de bu yıl balık bolluğu yaşanıyor. Bereketli bir sezon yaşıyoruz. Karadeniz'de ise durumun tersi olduğu yönünde haberler alıyoruz. Bu durum İzmir Hali'ne olan ilgiden de belli oluyor. Ülke genelinde rafların doldurmak isteyen çok sayıda alıcı İzmir Hali'ndeki mezatlara katılıyor. Tüm ülkenin yükü Ege'ye bindiği için fiyatlar düşmedi ancak önümüzdeki günlerde düşecektir."

- "Karadeniz hamsisi bol olacak"

Karadeniz'de palamut ve hamside beklenen avın henüz yapılamadığını, bunun havaların sıcak gitmesinden kaynaklandığını dile getiren Çakan, "Ekimin 15'inden sonra sular soğuduğu zaman hamsi olur. Hamsi bir göç balığıdır. Ben bu sene Karadeniz'de hamsi bolluğu yaşanacağına inanıyorum. Bunun göstergeleri ise bugün denize çıkan balıkçılarımızdan aldığımız bilgi. Yıllardır reislik yapan balıkçılarımız da böyle söylüyor. Bugün Ereğli ve Şile'de hamsi gözükmeye başladı. Bu da iyiye işaret. Karadeniz bu sene halkımıza bol hamsi yedirecek." değerlendirmesinde bulundu.

Balık fiyatlarının gelecek dönemde gerileyeceğini ifade eden Çakan, mevcut fiyatların da diğer et ürünlerine göre oldukça hesaplı olduğunu söyledi.

Sardalya ve hamsinin kilogramının 15 liradan satıldığını, bunun çok yüksek olmadığını savunan Çakan, "Bununla da 4 kişilik bir aile doyuyor." diye konuştu.

PARTNERTüm gece acı çekti, nedenini fotoğrafa bakınca anladıTüm gece acı çekti, nedenini fotoğrafa bakınca anladı
Fındık üreticisi fiyattan dertliFındık üreticisi fiyattan dertli
CHP'li Özel'den üzüm fiyatına eleştiriCHP'li Özel'den üzüm fiyatına eleştiri
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Balık barbun fiyat hal hamsi palamut sardalya

En Çok Okunan Haberler

'ABD Türkiye'ye yaptırım uygulamayacak'

'ABD Türkiye'ye yaptırım uygulamayacak'

Bilecik'te kılavuz tren tünelde raydan çıktı

Bilecik'te kılavuz tren tünelde raydan çıktı

Tüm dünyanın merakla beklediği karar açıklandı

Tüm dünyanın merakla beklediği karar açıklandı

Milyonlarca çalışanı ilgilendiren haciz kararı!

Milyonlarca çalışanı ilgilendiren haciz kararı!

Dolar, Fed kararı sonrası hareketlendi!

Dolar, Fed kararı sonrası hareketlendi!

Dikkat çeken açıklama: Zamlar geri alınmalı

Dikkat çeken açıklama: Zamlar geri alınmalı

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Milyonluk tekneler Tuzla Boat Show’da görücüye çıkıyor

Milyonluk tekneler Tuzla Boat Show’da görücüye çıkıyor

DEİK Türkiye-İngiltere İş Konseyi Başkanı Gür: İngiltere’nin bize ihtiyacı var

DEİK Türkiye-İngiltere İş Konseyi Başkanı Gür: İngiltere’nin bize ihtiyacı var

Fındık üreticisi fiyattan dertli

Fındık üreticisi fiyattan dertli

CHP'li Özel'den üzüm fiyatına eleştiri

CHP'li Özel'den üzüm fiyatına eleştiri

Bakan Pakdemirli: Pancar üretiminde yüzde 11 artış bekleniyor

Bakan Pakdemirli: Pancar üretiminde yüzde 11 artış bekleniyor

İngiltere Ankara Büyükelçisi: STA’nın imzalanması siyasi iradeye bağlı

İngiltere Ankara Büyükelçisi: STA’nın imzalanması siyasi iradeye bağlı

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.