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Ege'de ihracat rekoru

FİNANS HABERLERİ  | 03.10.2018 00:11 | Son Güncelleme

EİB kanalıyla eylül ayında yapılan ihracat, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 20 artarak 1 milyar 168 milyon 915 bin dolar oldu - Böylece, Birlik tarihinde eylül ayları dikkate alındığında 79 yıllık ihracat rekoru kırıldı

İZMİR (AA) - Ege İhracatçı Birlikleri (EİB) kanalıyla eylül ayında yapılan ihracat, geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 20 artarak 1 milyar 168 milyon 915 bin dolara ulaştı.

EİB'den yapılan açıklamaya göre, Birlik tarihinde eylül ayları dikkate alındığında 79 yıllık ihracat rekoru kırıldı.

Birlik üyesi firmalarca eylül ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 20 artışla 1 milyar 168 milyon 915 bin dolarlık ihracat yapıldı.

Eylül ayındaki bu rekora en önemli katkıyı, ihracatı yüzde 74 artan Ege Demir ve Demirdışı Metaller İhracatçıları Birliği verdi. Bunu, yüzde 69'luk ihracat artışıyla Ege Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği, yüzde 61 artışla da Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği izledi.

EİB'in ocak-eylül dönemi ihracatı da 2017'nin aynı dönemine göre yüzde 16,5'lik artışla 8 milyar 480 milyon dolardan, 9 milyar 878 milyon dolara çıktı. Yıllık ihracat ise yüzde 17,2 artarak 11 milyar 275 milyon dolardan 13 milyar 220 milyon dolara yükseldi.

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- Hindistan'a ihracat yüzde 181 arttı

Egeli ihracatçılar, eylül ayında 180 ülkeye ürün sattı. Bu dönemde 128 ülkeye yapılan ihracatta artış görüldü. Birlik ihracatında 125 milyon dolarla Almanya zirvedeki yerini korudu. Bu ülkeye ihracat yüzde 16 artış gösterdi.

Amerika Birleşik Devletleri'ne ihracat yüzde 12 artışla 102 milyon dolar olarak kayıtlara geçerken, İspanya 72,8 milyon dolarlık ihracatla üçüncü sırada yer aldı.

EİB'in ihracat yaptığı ilk 20 ülke içinde sadece Belçika ve Romanya'ya dış satımda azalış yaşandı.

Hindistan yüzde 181'lik ihracat artış oranıyla ilk 20 ülke arasında ihracatın en fazla arttığı ülke oldu. Hindistan'ı yüzde 82'lik ihracat artışıyla Yunanistan izledi.

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