Ege'de kiraz, üzüm ve nar ihracatında 750 milyon dolar hedefi

İZMİR (AA) - Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Hayrettin Uçak, yeni Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin Desteklenmesi (Ur-Ge) projesi ile kiraz, üzüm ve nar ihracatını yılda 750 milyon dolara çıkarmayı hedeflediklerini bildirdi.

Hayrettin Uçak, yaptığı yazılı açıklamada, yeni başlatacakları Ur-Ge projesiyle kiraz, üzüm ve narda hedefin, toplam 387 milyon dolar olan yıllık ihracatı 750 milyon dolara çıkarmak olduğunu belirtti.

Uçak, 2016-2019 yıllarında sürdürdükleri taze kiraz ve üzüm Ur-Ge projesi sayesinde büyük kazanımlar elde ettiklerine dikkati çekerek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Türk kiraz ve üzüm ihracatçısı özellikle Uzak Doğu pazarına odaklandı. Çin ve Güney Kore’ye kiraz ihracatı başladı. Hava kargo Türk ihracatçısının yoğun kullandığı bir nakliye aracı haline geldi. Yeni Ur-Ge projemizde daha fazla üye firmamızın katılımı ile güçlerimizi birleştireceğiz. Ege Bölgesi’nin lezzetlerini daha fazla dünya insanının tatması için çalışacağız."