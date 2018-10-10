Ege'de pamukta rekolte tahminleri açıklandı

Nevra UÇKAÇ/İZMİR, (DHA)- EGE Bölgesi'nde yeni pamuk üretim sezonunda 188 bin 589 ton rekolte bekleniyor. İzmir Ticaret Borsası (İTB) Yönetim Kurulu Üyesi Bülent Uçak, bir önceki sezona göre bölgede pamuk ekim alanlarının yüzde 9 oranında artarak 120 bin 189 hektara yükseleceğini, ortalama kütlü veriminin dekar başına 4 bin 129 kilogram olmasının beklendiğini belirtti.

İTB'de düzenlenen basın toplantısında 2018- 2019 sezonu pamuk rekoltesi sonuçları açıklandı. İTB, Ege İhracatçı Birlikleri, Söke Ticaret Borsası, Nazilli Pamuk Araştırma Enstitüsü ve Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi yetkillileri tarafından yapılan arazi verim çalışmalarının ardından ortaya çıkan sonuçlara göre, bir önceki sezona göre Ege Bölgesi'nde pamuk ekim alanlarının yüzde 9 oranında artarak 120 bin 189 hektara yükseleceği ve 188 bin 589 ton mahlıç pamuk üretileceği bildirildi. İTB Yönetim Kurulu Sayman Üyesi Bülent Uçak sektörle ilgili yaptığı değerlendirmede pamuk üretiminde yıllardır süregelen çeşitli sorunların bu sezon da süreceğini öne sürdü. 2018 yılı bütçesinden pamuk üreticilerine toplamda 1,5 milyar lira prim desteği ayrılmasıyla beraber pamuğa dönüş yapan üreticilerin olduğunu anlatan Uçak, bu üreticilerin pamuk üretiminde kalıcılığını sağlamak gerektiğini dile getirdi. Pamuk üretiminde karşılaşılan en önemli sorunlardan birisinin mahlıç pamuk kalitesini olumsuz etkileyen tohum çeşitliliği olduğunu söyleyen Uçak, şunları kaydetti:

"O kadar çok farklı tohumlar ekiliyor ki, bırakın 150-200 balyalık partileri, bir pamuk balyasında bile yeknesaklık zor yakalanıyor. Tohum çeşitliliğinin neden olduğu sorunları ortadan kaldırmalıyız. Bununla beraber, Türk pamuk sektörünün en önemli problemlerinden birinin çırçır fabrikalarının rehabilitasyonudur. Kısmen çırçır fabrikalarının teknoloji eksikliği, kısmen de pamuğun işlenmesi aşamasındaki yanlış uygulamalar sebebiyle renk ve kalite kaybı yaşanmaktadır. Bu nedenle çırçır fabrikalarının çalışması konusunda bir standart oluşturulmalıdır. Yasak olmasına rağmen hâlâ devam eden gece toplamalarının önüne geçmek için sıkı denetimler yapılmalıdır."

İTHALATTA AZALMA

Sezon başında ekim alanlarındaki artışın etkisi ile 1 milyon ton seviyesinde pamuk üretimi gerçekleşeceğini tahmin ettiklerini hatırlatan Bülent Uçak, hasadın başlaması ile bu rakamın altında kalındığını ifade etti. Pamuk ithalatının kaçınılmaz olduğunu ifade eden Uçak, "2017-18 sezonunda 1 milyar 620 milyon değerinde 876 bin ton pamuk ithalatı gerçekleşti. 2018-19 sezonunda ithalat belki bir miktar gerileyecek ama hâlâ 800 bin ton seviyelerinde olacaktır. Azalan ithalat oranlarının tekstil sanayimizin küresel piyasalarda rekabetçiliğine büyük katkı sağlayacağını düşünsem de hâlâ pamuk tüketimimizin yarısının ithalat ile karşılanıyor olması önemli bir dezavantaj oluşturuyor. Pamuk üretimine bu kadar elverişli topraklarımız mevcut iken ve bu kadar yüksek dövizi ithalat için harcamanın doğru olmadığını düşünüyorum" dedi.

EKİM ALANLARI YÜZDE 9 ARTTI

İklim koşullarının olumsuz etkisi nedeniyle beklenen üretim rakamlarının elde edilemediğini belirten İTB Yönetim Kurulu Üyesi Bülent Uçak, bir önceki sezona göre bölgede pamuk ekim alanlarının yüzde 9 oranında artarak 120 bin 189 hektara yükseleceğini ileri sürdü. Ortalama kütlü veriminin dekara 4 bin 129 kilogram olmasının beklendiğini söyleyen Bülent Uçak, "Kütlü üretimin 496 bin 287 ton olacağı tahmin edilmektedir. Yeni sezonda çırçır randıman oranının yüzde 38 olacağı ve bu randıman oranı ile 188 bin 589 ton mahlıç pamuk üretileceği tahmin edilmekte" diye konuştu.

Toplantıda konuşan İTB Meclis Başkanı Barış Kocagöz ise rekolte tahminini 19 yıldır yürüttüklerini belirterek, pamuk üretiminde son yıllarda artış yaşandığını ifade etti. Kocagöz, iklim koşullarının etkisi ile tarla verimlerinin geçen yılın altında kaldığını vurguladı.

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