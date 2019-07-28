Ege'de turizm yoğunluğu katlanacak

Bütün bu zenginliklerin neticesi olarak turizm dönemini dolulukla geçiren Ege Bölgesi'ni, Kurban Bayramı'nda da çok yoğun günler bekliyor.

İzmir'in Selçuk ilçesindeki Efes ve Meryem Ana, Aydın'ın Karacasu ilçesinde yer alan Afrodisyas, Didim'de bulunan Apollon Tapınağı da tatilcilerin bayram rotalarına dahil oluyor.

Çeşme, Kuşadası, Didim gibi popüler turizm destinasyonlarının yanında Seferihisar, Foça ve Urla gibi ilçeler de tatilcilerin seçenekleri arasında yer alıyor.

Yaklaşan Kurban Bayramı öncesi Muğla'dan Çanakkale'ye uzanan "Ege Rivierası"nda hazırlıklar devam ediyor. Serin suları, ince kumu ve güneşin yanında kültürel zenginlikleriyle de turistlerin ilgisini çeken Ege, bayram tatilinde vatandaşların ilk tercihleri arasında bulunuyor.

İZMİR/ FERDİ UZUN/YUSUF ŞAHBAZ - Yaz turizm dönemini çok yoğun geçiren Ege Bölgesi, bayramda hareketliğini daha da artıracak.

Ege Turistik İşletmeler ve Konaklamalar Birliği Başkanı Mehmet İşler, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bayram tatilinin 9 gün olması yönündeki beklentilerin hala sürdüğünü söyledi.

Tatilin 9 gün olması halinde Türkiye genelinde 12 milyonluk bir turizm hareketliliği beklediklerini dile getiren İşler, "Ekonomik anlamda ise sadece Ege'de 3,5 milyar liralık bir katkı olacaktır. Türkiye genelinde ise 8 milyar liraya yakın bir katkı bekliyoruz. Bu rakamlar sadece turizm sektörü için değil, turizmle iç içe olan bütün sektörleri kapsıyor." diye konuştu.

Bayram tatilinin uzamasıyla vatandaşların hem aile ziyaretlerine hem de tatile fırsat bulabileceğini belirten İşler, kısa tatilde çok fazla talep olduğu için fiyatların da arttığını vurguladı.

İşler, bayram tatilindeki oda fiyatlarının diğer günlere göre talebin fazla olmasından dolayı 1,5-2 kat arttığına işaret etti.

Yurt dışından da talebin yoğun olduğuna değinen İşler, "Bayram tatili 9 gün de olsa 4 gün de olsa biz otellerimizin o süreçte dolacağını biliyoruz. Sadece 9 gün olursa gün çeşitliliği olduğu için vatandaşlarımız daha ucuz tatil yapabilecek. Bu durumda talep çok olduğu için fiyatlarda bir gevşeme olmayacağını, aksine yükseleceğini tahmin ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.