Ege'deki jeotermal kaynaklar cari açığı azaltacak

Jeotermal Elektrik Santral Yatırımcıları Derneği (JESDER) Başkanı Ali Kındap, "Ege’deki jeotermal kaynakların tümü devreye alındığında Türkiye, 2,2 milyar dolarlık cari açıktan kurtulacaktır." dedi.

Kındap ve derneğin başkan yardımcısı Mehmet Şişman, Aydın'da düzenlenen basın toplantısında, jeotermalin dünya ve Türkiye'deki durumu hakkında bilgi verdi.

Tektonik yapısı nedeniyle Türkiye'nin jeotermal santral yatırımları için dünyanın en zengin ülkelerinden biri olduğuna dikkati çeken Kındap, Ege Bölgesi’nde tespit edilmiş 3 bin megavatlık elektrik üretim potansiyeli ve 30 bin megavatlık termal, ısıtma, soğutma ve kurutma için kullanılabilecek enerji kaynağının bulunduğunu söyledi.

Kındap, Ege Bölgesi'ndeki bu potansiyelin 9 milyar metreküplük doğal gaza ve bugünkü fiyatlarla 2,2 milyar dolarlık gaza karşılık geldiğini belirterek, "Yani Ege’deki jeotermal kaynakların tümü devreye alındığında Türkiye, 2,2 milyar dolarlık cari açıktan kurtulacaktır." şeklinde konuştu.

Jeotermalin, yerli, yenilenebilir, temiz ve milli enerji kaynağı olduğunu belirten Kındap, Ege’de kurulu olan santrallerin Türkiye’nin enerji arz güvenliğine büyük katkı sağladığını anlattı.