FİNANS

Ege'deki jeotermal kaynaklar cari açığı azaltacak

FİNANS HABERLERİ  | 05.07.2019 21:11 | Son Güncelleme

JESDER Başkanı Ali Kındap: - "Ege Bölgesi'nde tespit edilmiş 3 bin megavatlık elektrik üretim potansiyeli ile 30 bin megavatlık termal, ısıtma, soğutma ve kurutma için kullanılabilecek enerji kaynağı bulunuyor. Ege'deki jeotermal kaynakların tümü devreye alındığında Türkiye, 2,2 milyar dolarlık cari açıktan kurtulacaktır"

Jeotermal Elektrik Santral Yatırımcıları Derneği (JESDER) Başkanı Ali Kındap, "Ege’deki jeotermal kaynakların tümü devreye alındığında Türkiye, 2,2 milyar dolarlık cari açıktan kurtulacaktır." dedi.

Kındap ve derneğin başkan yardımcısı Mehmet Şişman, Aydın'da düzenlenen basın toplantısında, jeotermalin dünya ve Türkiye'deki durumu hakkında bilgi verdi.

Tektonik yapısı nedeniyle Türkiye'nin jeotermal santral yatırımları için dünyanın en zengin ülkelerinden biri olduğuna dikkati çeken Kındap, Ege Bölgesi’nde tespit edilmiş 3 bin megavatlık elektrik üretim potansiyeli ve 30 bin megavatlık termal, ısıtma, soğutma ve kurutma için kullanılabilecek enerji kaynağının bulunduğunu söyledi.

Kındap, Ege Bölgesi'ndeki bu potansiyelin 9 milyar metreküplük doğal gaza ve bugünkü fiyatlarla 2,2 milyar dolarlık gaza karşılık geldiğini belirterek, "Yani Ege’deki jeotermal kaynakların tümü devreye alındığında Türkiye, 2,2 milyar dolarlık cari açıktan kurtulacaktır." şeklinde konuştu.

Jeotermalin, yerli, yenilenebilir, temiz ve milli enerji kaynağı olduğunu belirten Kındap, Ege’de kurulu olan santrallerin Türkiye’nin enerji arz güvenliğine büyük katkı sağladığını anlattı.

Kındap, kamuoyunda jeotermal enerji santralleri hakkında doğru olmayan bilgilerin yer aldığına değinerek, bilimsel araştırmalar ve resmi verilerin, santrallerin başta incir olmak üzere tarım ürünlerine olumsuz etkisinin olmadığını ifade etti.

Aydın'daki santrallerin valilik tarafından düzenli olarak denetlendiğine dikkati çeken Kındap, kentte ilk jeotermal santralin yapıldığı 2012'de ağaç başına incir veriminin 31 kilogram iken, geçen yıl 39 kilograma yükseldiğini, rekoltenin iklimsel koşullar ve çiftçinin bilinçlenmesiyle ilişkili olduğunu, jeotermalin olumlu veya olumsuz bir etkisinin bulunmadığını savundu.

Toplantı esnasında içeriye giren birkaç vatandaşın, evlerinin yakınına kurulan jeotermal santralin usulsüz şekilde yapıldığını iddia etmesi üzerine Kındap ve Şişman, sorunlarıyla ilgileneceklerini ve gerekeni yapacaklarını belirtti.

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Anahtar Kelimeler:
cari açık enerji jeotermal JESDER yenilenebilir

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