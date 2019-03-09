Ege'deki otellere ilgi yoğun

İZMİR (AA) - YUSUF ŞAHBAZ - Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Ege Bölge Başkanı Tolga Gencer, "Ege Bölgesi'ndeki otellerin yüzde 70'i şimdiden doldu. Sezonda boş yer bulmak neredeyse imkansız olacak. Bu yıl beklediğimiz rekor turist sayısına emin adımlarla ilerliyoruz" dedi.

TÜRSAB Ege Bölge Başkanı Tolga Gencer, AA muhabirine, yerli turistlerin yoğun ilgi gösterdiği ve kasım ayında başlayan erken rezervasyon kampanyasında son 2 aya girildiğini söyledi.

Ege Bölgesi'nde kampanyanın daha çok Bodrum, Marmaris ve Kuşadası'ndaki otellere yansıdığına işaret eden Gencer, "Ege Bölgesi'ndeki otellerin yüzde 70'i şimdiden doldu. Sezonda boş yer bulmak neredeyse imkansız olacak. Bu yıl beklediğimiz rekor turist sayısına emin adımlarla ilerliyoruz." diye konuştu.

Erken rezervasyonla artık yerli turistin de ucuza tatil yapabildiğini dile getiren Gencer, bazı firmaların taksit sayını 12 aya kadar yükselterek tüketiciyi rahatlattığını belirtti.

Sezon hakkında da değerlendirmelerde bulunan Gencer, "Geleneksel pazarlarımız Rusya ve Almanya yine başı çekiyor. Bunun yanında Avrupa genelinde Türkiye'ye bir yöneliş görüyoruz. Bu sezon turizm sektörü için çok iyi geçecek." ifadelerini kullandı.