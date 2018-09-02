Ege'den ABD'ye demir çelik ihracatı yüzde 63 arttı

İZMİR (AA) - Egeli demir çelik ihracatçıları, ABD Başkanı Donald Trump'ın ek vergi uygulama kararına rağmen bu ülkeye olan ihracatını ağustos ayında yüzde 63 artırmayı başardı.
Ege İhracatçı Birlikleri (EİB) yapılan açıklamaya göre, bayram tatilinin etkisiyle 12 birliğin ağustos ayında yaptığı ihracat, yüzde 4 düşüşle 997 milyon dolar olarak gerçekleşti.
Ocak-Ağustos döneminde yüzde 16'lık artışla ihracatı 8 milyar 714 milyon dolara taşıyan Egeli ihracatçı, özellikle demir çelik ürünlerindeki performansıyla dikkat çekti.
Ege Demir ve Demirdışı Metaller İhracatçıları Birliği kanalıyla yapılan ihracat, ağustos ayında geçen yıla göre yüzde 49'luk artışla 123 milyon 360 bin dolara çıktı.
ABD Başkanı Donald Trump'ın Türk çelik ve alüminyum ürünlerine 13 Ağustos'taki ikinci ek vergi kararına rağmen bu ülkeye Ege'den yapılan demir çelik ürünleri ihracatı, yüzde 63 artışla 2 milyon 844 bin dolara ulaştı.
Açıklamada görüşlerine yer verilen EİB Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, geçen yıl ağustos ayında günde ortalama 40 milyon dolar ihracatın yapıldığı bölgeden, bu yılın ağustosunda ise günlük 45 milyon dolarlık ihracat yapıldığını bildirdi.
Eskinazi, açıklamada "Ağustos ayında 22 iş gününde 996 milyon dolarlık ihracata imza attık. Tatil nedeniyle iş günü kaybı olmasaydı 1 milyar 180 milyon dolarlık ihracat rakamına ve yüzde 13'lük ihracat artışına ulaşacaktık." ifadelerine yer verdi.
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