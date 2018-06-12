FİNANS

Ege'den ihracatın yüzde 30’unu Eximbank destekledi

FİNANS HABERLERİ  | 12.06.2018 12:03 | Son Güncelleme

Türk Eximbank Genel Müdürü Adnan Yıldırım: - "İzmir’de müşteri sayımızı yüzde 25, KOBİ’lere desteğimizi yüzde 40, çalıştığımız KOBİ sayımızı yüzde 34, bütün sigorta, kredi ve destek programlarının tamamını Türkiye ortalamasının 9 puan üzerine, yüzde 29 olarak artırdık. Bölgemizde bulunan 2 bin civarındaki ihracatçının yaklaşık bin 500’ü ile çalışmalarımızı sürdürüyoruz"

İZMİR (AA) - Türk Eximbank Genel Müdürü Adnan Yıldırım, bankanın Ege Bölgesi'nden gerçekleşen ihracatın yüzde 30'una finansman sağladığını belirterek, bölgede bulunan yaklaşık 2 bin ihracatçının yaklaşık bin 500'ü ile çalışmalarını sürdüklerini ifade etti.

Ege Genç İşadamları Derneğinden (EGİAD) yapılan açıklamaya göre, EGİAD binasında iş dünyasıyla bir araya gelen Yıldırım, 2017'de Türkiye'nin ihracatına 39,3 milyar dolar finansman desteği sağladıklarını, 2018'de ise 46 milyar dolar olarak planlanan destek miktarının 50 milyar dolara çıkarılabileceğini bildirdi.

Türkiye'deki 52 banka arasında, Türk Eximbank olarak kredi büyüklüğünde 9'uncu, aktif büyüklükte de 10'uncu sırada yer aldıklarını anlatan Yıldırım, Türkiye'de ihracat kredilerinin yüzde 45'inin Türk Eximbank'tan kullanıldığını ifade etti.

Türk Eximbank olarak İzmir'deki işlerini üç kat artırdıklarını belirten Yıldırım, şunları kaydetti:

"Ege Bölgesi'ne toplam 1,7 milyar dolar destek sağladık ve Ege'den toplam ihracatın yaklaşık yüzde 30'una finansman sağladık. İzmir’de müşteri sayımızı yüzde 25, KOBİ’lere desteğimizi yüzde 40, çalıştığımız KOBİ sayımızı yüzde 34, bütün sigorta, kredi ve destek programlarının tamamını Türkiye ortalamasının 9 puan üzerine, yüzde 29 olarak artırdık. Bölgemizde bulunan 2 bin civarındaki ihracatçıların yaklaşık bin 500’ü ile çalışmalarımızı sürdürüyoruz."

Yıldırım, 2018'de acenteler üzerinden kullanılabilecek şekilde üç bankaya toplam 300 milyon lira ek kaynak tahsis ettiklerini belirtti.

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destek Ege Bölgesi finasman ihracat Türk Eximbank

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