FİNANS

Ege'den Rusya'ya ihracatta yüzde 111 artış

FİNANS HABERLERİ  | 17.04.2019 11:22 | Son Güncelleme

Ege Bölgesi'nden Rusya'ya yapılan ihracat yılın ilk çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 111 artarak 79 milyon 908 bin dolara yükseldi - Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Hayrettin Uçak: - "Önümüz yaz ve kiraz, erik, şeftali, üzüm gibi meyvelerin sezonu geliyor. Bu ürünlerin de satışına başlanmasıyla Rusya'ya ihracatın daha da artacağını tahmin ediyoruz"

İZMİR (AA) - YUSUF ŞAHBAZ - Ege Bölgesi'nden Rusya'ya yapılan ihracat, yılın ilk çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 111 artışla 37 milyon 818 bin dolardan 79 milyon 908 bin dolara çıktı.

AA muhabirinin Ege İhracatçı Birlikleri (EİB) verilerinden derlediği verilere göre, birliğe bağlı üyeler 2019 ocak-mart döneminde toplamda 3 milyar 238 milyon dolarlık ihracata imza attı.

EİB'in ihracatında ilk sırayı 362 milyon 587 bin dolarla Almanya alırken, bu ülkeyi 220 milyon 332 bin dolarla İngiltere, 193 milyon 550 bin dolarla İtalya izledi.

Ege'den en fazla ihracat artışı ise Rusya pazarında yaşandı.

Geçen yıl ocak-mart döneminde Rusya'ya yapılan ihracat, 37 milyon 818 bin dolar olarak gerçekleşti. Yaş meyve sebze pazarının açılmasıyla yeniden hareketlenen Rusya pazarına bu yıl ise ihracat yüzde 111 artışla 79 milyon 908 bin dolara ulaştı.

Ege'den Rusya'ya ihracatta yaş meyve sebze mamulleri 15 milyon 409 bin dolarla ilk sırada yer aldı. Su ürünleri ve hayvansal mamulleri 12 milyon 805 bin ile ikinci, tütün ve tütün mamulleri ise 9 milyon 37 bin dolarla üçüncü sırada yer aldı.

- Çin'i de eklemek isteriz"

EİB Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Rusya'ya ihracattaki artışın devamını da beklediklerini söyledi.

Tütün ihracatının dönemsel olabileceğini ancak yaş meyve sebze ihracatının kesintiye uğramadan devam edeceğini öngördüklerini aktaran Eskinazi, Rusya'nın yanına Çin pazarını da bu trende eklemek istediklerini vurguladı.

Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Hayrettin Uçak da Rusya'nın yaş meyve sebzede geleneksel pazar olduğunu söyledi.

Ege'den Rusya yapılan ihracatta en fazla artışın da yaş meyve sebze sektöründe gerçekleştiğini aktaran Uçak, "Geçen yıl ilk 3 ayda 4 milyon 688 bin dolar ihracat yapmışken bu yılın ilk aylarında 15 milyon 409 bin dolarlık ihracata imza attık. Önümüz yaz ve kiraz, erik, şeftali ve üzüm gibi meyvelerin sezonu geliyor. Bu ürünlerin de toplanmaya ve satışına başlanmasıyla Rusya'ya ihracatın daha da artacağını tahmin ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

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