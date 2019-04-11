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Egeli balıkçılar sezonu bereketli kapatıyor

FİNANS HABERLERİ  | 11.04.2019 11:19 | Son Güncelleme

Denizlerde 15 Nisan'da başlayacak av yasağı öncesinde Egeli balıkçılar, bereketli bir sezon geçirmenin mutluluğunu yaşıyor - İzmir Balıkçı İşadamları Derneği Başkanı Şahin Çakan: - "Hava koşulları müsaade etseydi geçen yılı ikiye katlardık ve halkımıza balığı daha ucuza yedirebilirdik ama buna da şükür"

İZMİR (AA) - EŞBER AYAYDIN - "Vira Bismillah" diyerek 1 Eylül'de denize açılan Egeli balıkçılar, av yasağına günler kala sezonu bereketli kapatmanın sevincini yaşıyor.

Ege'de balık piyasasının belirlendiği İzmir Su Ürünleri Hali'nde av sezonunun sonuna yaklaşılmasına rağmen hareketlilik devam ediyor. Sabahın erken saatlerinde teknelerden alınan balıklar, burada yapılan ihalelerde alıcısıyla buluşuyor.

İzmir Balıkçı İşadamları Derneği Başkanı Şahin Çakan, AA muhabirine yaptığı açıklamada Ege'de irili ufaklı bin 710 teknenin bulunduğunu, bunların 1 Eylül'de halat çözerek denize açıldığını söyledi.

Bir önceki sezonda Türkiye genelinin aksine Egeli balıkçıların iyi dönem geçirdiğini anlatan Çakan, bu yıl ise sezonun iyi başladığını, son aylarda hava koşulları nedeniyle yeterli av yapılamadığını belirtti.

Çakan, sezonun başından yeni yıla kadar Türk balıkçıları açısından çok verimli geçtiğini, palamut ve hamsi bolluğunun olduğunu ifade ederek, "İzmir Su Ürünleri Hali'ne giren balık miktarına baktığımızda geçen yıl bütün sezon avladığımız balık 50 bin tondu. Bu sezon ise yılbaşına kadar yaptığımız avla 50 bin tona ulaştık. Yılbaşından sezon sonuna kadar 2 bin ton balık avcılığı oldu. Hava koşulları müsaade etseydi biz geçen yılı ikiye katlardık ve halkımıza balığı daha ucuza yedirebilirdik ama buna da şükür." dedi.

Ege Denizi'nden avlanan sübye, ahtapot, kalamar ve hamsinin Yunanistan, İtalya ve İspanya'ya da ihraç edildiğini aktaran Çakan, Türkiye'de ise her noktaya balık gönderdiklerini söyledi.

Çakan, balık fiyatlarının hava şartlarına göre iniş ve çıkışları olduğunu anlatarak, "Bu sene yılbaşına kadar palamut sonra da hamsi oldu. Ege'de sardalya, kolyoz, istavrit, hamsi bol miktarda çıktı. Bu sezon balıkta Tüm Türkiye'ye Ege baktı diyebiliriz."

Çakan, sürdürülebilir balıkçılık için denizlerde avlanmayla ilgili yasal düzenlemelerin güncellenmesi gerektiğini kaydetti.

- "Havalar esince teknelerimiz çalışamadı"

İzmir'de 25 yıldır balıkçılık yapan Hasan Karabiber, sezonu bereketli geçirdiklerini ve artık demir atmaya hazırlandıklarını belirtti.

Balıkçı teknesinde 3 kardeşiyle ekmek parası için denize açıldıklarını ve balık sürülerine göre yer değiştirdiklerini aktaran Karabiber, "Allah bereket versin yılımız bu sene bereketli geçti. Geçen yıl istavrit daha bol oldu bu sene hamsi, sardalya boldu." dedi.

Karabiber, bu yıl rüzgarların poyraz ağırlıklı olması nedeniyle av sezonunun kısaldığını da kaydetti.

50 yılı tekne üzerinde geçiren kaptan Mehmet Ceylan ise bereketli bir sezon geçirdiklerini ifade ederek, av sezonunun kapanmasıyla teknelerini bakıma alacaklarını ifade etti.

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