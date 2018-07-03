FİNANS

Egeli ihracat şampiyonları 21 ödül aldı

FİNANS HABERLERİ  | 03.07.2018 13:00 | Son Güncelleme

TİM 2017 İhracat Şampiyonları Ödül Töreni'nde Ege Bölgesi'nden 19 firmaya 21 ödül verildi - EİB Koordinatör Başkanı Eskinazi: - "Bu başarımızı önümüzdeki yıllarda da hem ilk bin ihracatçı listesinde hem de ihracat şampiyonları listesinde sürdürmek için Ar-Ge, tasarım ve inovasyon ağırlıklı çalışmalarımızı sürdüreceğiz"

İZMİR (AA) - Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından her yıl sektöründe en çok ihracat yapan firmalara verilen "ihracat şampiyonları" ödülüne Ege Bölgesi'nden 19 firma layık görüldü.

Ege İhracatçı Birliklerinden (EİB) yapılan açıklamada, TİM'in 25. Olağan Genel Kurulu'nun ardından, 2017 yılında alanında en çok ihracat gerçekleştiren firmalara ödüllerinin verildiği belirtildi.

Türkiye geneli ihracatta ilk 10 firma ve sektörlerinde ilk 3'e giren firmaların ödüllendirildiği törende Ege Bölgesi'nden 19 firmanın 21 ödülün sahibi olduğu ifade edildi.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen EİB Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, ödüllerin mutluluk ve gururunu yaşadıklarını belirterek, gelecek yıllarda ihracat şampiyonları listesinde daha fazla Egeli firmanın yer alması için katma değerli ürün dış satımına yoğunlaşacaklarını bildirdi.

Eskinazi, şunları kaydetti:

"İlk bin ihracatçı listesinde Egeli ihracatçıların sayısı her yıl artarak 159'a ulaştı. Bu başarımızı önümüzdeki yıllarda da hem ilk bin ihracatçı listesinde hem de ihracat şampiyonları listesinde sürdürmek için Ar-Ge, tasarım ve inovasyon ağırlıklı çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Kuracağımız dış ticaret üniversitesi bu hedefe bizi daha hızlı ulaştıracak."

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EİB ihracat İhracat Şampiyonları izmir

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