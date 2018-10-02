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Egeli ihracatçılar eylül ayında rekora imza attı

FİNANS HABERLERİ  | 02.10.2018 11:44 | Son Güncelleme

EGE İhracatçı Birlikleri’nin (EİB) ihracatında eylül bereketi yaşandı.

Egeli ihracatçılar eylül ayında rekora imza attı

İZMİR, (DHA)- EGE İhracatçı Birlikleri’nin (EİB) ihracatında eylül bereketi yaşandı. Eylül ayında 1 milyar 168 milyon 915 bin dolarlık ihracata imza atan Egeli ihracatçılar, 2017 yılı Eylül ayına göre ihracatlarını yüzde 20 arttırdı. EİB’nin 2017 yılı Eylül ayı ihracatı 974 milyon dolar olmuştu.
EİB’nin eylül ayı ihracat rakamı aynı zamanda, EİB’nin 79 yıllık tarihinde eylül ayları dikkate alındığında 79 yıllık ihracat rekoru olarak kayıtlara geçti. Eylül ayında EİB’nin ihracat rekoruna en önemli katkıyı ihracatı yüzde 74 artan Ege Demir ve Demirdışı Metaller İhracatçıları Birliği, yüzde 69 yükselen Ege Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği ve yüzde 61 gelişim gösteren Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği yaptı. EİB'nin 2018 yılı Ocak- Eylül dönemindeki ihracatı, 2017 yılının aynı dönemine göre yüzde 16.5’lik artışla 8 milyar 480 milyon dolardan, 9 milyar 878 milyon dolara çıkarken, son bir yıllık ihracat ise; yüzde 17,25’lik artışla 11 milyar 275 milyon dolardan, 13 milyar 220 milyon dolara yükseldi.
DEMİR ÇELİK İHRACATI TRUMP’UN VERGİLERİNE RAĞMEN ARTIYOR
Ege Demir ve Demirdışı Metaller İhracatçıları Birliği, ABD Başkanı Donald Trump'un Türk çelik ve alüminyum ürünlerine 13 Ağustos 2018 tarihinde ikinci ek vergi kararına rağmen eylül ayında ihracatta başarılı bir performans sergiledi. Ege Demir ve Demirdışı Metaller İhracatçıları Birliği’nin eylül ayı ihracatı yüzde 74’lük rekor artışla 76 milyon dolardan, 132 milyon dolara tırmandı. Ege’den yapılan demir çelik ihracatı son 1 yıllık dönemde yüzde 63’lük gelişimde 1 milyar 510 milyon dolara yükseldi. Ege Tütün İhracatçıları Birliği, eylül ayında 116,5 milyon dolarlık ihracat rakamıyla zirve ortağı olmayı başardı. Ege Bölgesi’nin geleneksel ihraç ürünlerinden tütün ve tütün mamullerini konfeksiyon ihracatı takip etti. Ege Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği, eylül ayında 105 milyon 46 bin dolarlık ihracat gerçekleştirdi. Kuru meyve ihracat sezonunun başlamasıyla birlikte Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği ihracatını yüzde 61 arttırarak 95 milyon 800 bin dolar dövizi Türkiye’ye kazandırdı. Kuru meyve ihracatı yıllık bazda ise; 886 milyon dolara ulaştı. Ege Maden İhracatçıları Birliği, eylül ayında 78 milyon 85 bin dolarlık ihracata imza attı. Eylül ayında yüzde 17’lik ihracat artış başarısı yakalayan Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği 77 milyon 898 bin dolarlık ihracatı hanesine yazdırdı.

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Egeli ihracatçılar eylül ayında rekora imza attıEgeli ihracatçılar eylül ayında rekora imza attıEgeli ihracatçılar eylül ayında rekora imza attıEgeli ihracatçılar eylül ayında rekora imza attı

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