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Egeli ihracatçılar Kuzey Makedonya'da

FİNANS HABERLERİ  | 11.09.2019 14:58 | Son Güncelleme

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Mehmet Hadi Tunç başkanlığındaki heyet, Üsküp'te ziyaretlerde bulundu - Bakan Yardımcısı Hadi Tunç: - "Son 10 yılda genel ticaret hacmimizde yaklaşık yüzde 36'lık bir artış olduğunu görmekteyiz. Bu gelişme iki ülke için de olumludur. Tarım alanındaki ilişkilerimizin de olumlu bir şekilde gelişebilmesi için pek çok konuda Kuzey Makedonya ile iş birliği yapmaya hazırız" - "(FETÖ'nün) Örgütün köklerinin kazınmasını sağlamamız gerekiyor. Bu anlamda biraz daha fazla gayretinizi bekliyoruz"

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Mehmet Hadi Tunç, Kuzey Makedonya ile pek çok konuda iş birliği yapmaya hazır olduklarını bildirdi.

Kuzey Makedonya Başbakanı Zoran Zaev'in davetlisi olarak bir dizi ziyaret gerçekleştirmek üzere Üsküp'e gelen Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Mehmet Hadi Tunç başkanlığındaki Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu üyelerinin de bulunduğu heyet, Gazi Baba Belediye Başkanı Boris Georgievski ve Makedonya Ekonomi Odası Başkanı Branko Azeski'yle bir araya geldi.

Ziyaretlerde konuşan Tunç, Türkiye'nin Kuzey Makedonya'yı anayasal adıyla ilk tanıyan ülke olduğunu ve Üsküp'e büyükelçi gönderen ilk devlet olduğunu söyledi.

Kuzey Makedonya'nın ülke bütünlüğünü, egemenliğini ve sınırlarının değişmezliğini Türkiye'nin kararlılıkla savunduğunun altını çizen Tunç, Türkiye'nin Kuzey Makedonya'ya her zaman destek sağladığını vurguladı.

İki ülke arasında son yıllarda üst düzey ziyaretlerin gerçekleştiğine işaret eden Tunç, "Bu ziyaretler bizleri daha da yakınlaştırdı. Karşılıklı yatırımların artması genel ticaret hacmimiz üzerinde olumlu bir etkiye sahip olmuştur. Son 10 yılda genel ticaret hacmimizde yaklaşık yüzde 36'lık bir artış olduğunu görmekteyiz. Bu gelişme iki ülke için de olumludur. Tarım alanındaki ilişkilerimizin de olumlu bir şeklide gelişebilmesi için pek çok konuda Kuzey Makedonya ile iş birliği yapmaya hazırız." diye konuştu.

Ziyaret boyunca iki ülke arasında hangi iş birlikleri yapılabilir noktasına odaklanacaklarını aktaran Tunç, ziyaretin hem Kuzey Makedonya'ya hem de Türkiye'ye faydalı olmasını temenni etti.

- FETÖ mesajı

Türkiye'nin 15 Temmuz 2016'da hain bir darbe girişimine maruz kaldığını anımsatan Tunç, şunları kaydetti:

"Bu hain darbe girişimini planlayanlar dünyanın birçok ülkesinde, Balkanlar'da örgütlenmeye fırsat bulmuşlardır. Kuzey Makedonya'da da bu örgütün faaliyetlerinden, varlığından haberdarız. Bu zararlı ve hain örgütle mücadeleye verdiğiniz destekten dolayı teşekkür ediyoruz. Bu konuda etkinliği daha da artırmak üzere bu zararlı örgütün köklerinin kazınmasını sağlamamız gerekiyor. Bu anlamda biraz daha fazla gayretinizi bekliyoruz."

- "Ekonomik alanda da ilişkiler gelişmeli"

Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Hayrettin Uçak da iki ülkenin kadim dostuluğunun olduğunu vurguladı.

Bu kültürel ve siyasi ilişkilerin ekonomik alanda da var olması gerektiğine işaret eden Uçak, "Bölgesel yatırımları biz de değerlendiriyoruz. Gerekli raporları hazırladıktan sonra ülkemizdeki arkadaşlarımızla bunları paylaşacağız." dedi.

Türkiye'den Makedonya'ya yaklaşık 11 milyon dolarlık yaş meyve sebze, 1,5 milyon dolarlık da meyve sebze mamulleri ihracatı gerçekleştiği bilgisini veren Uçak, "Bu rakamların daha da artmasını temenni ediyoruz. Bu ziyaretlerimizin iki ülke ekonomisine de katkı sağlayacağını umut ediyorum." ifadelerini kullandı.

- "Türkiye bizim en önemli müttefiklerimizden"

Makedonya Ekonomi Odası Başkanı Branko Azeski de Türkiye'ye birçok ziyaret gerçekleştirdiğini aktardı.

Türkiye'ye gittiğinde kendini evlerinde gibi hissettiğini dile getiren Azeski, "Türkiye bizim en önemli müttefiklerimizden. Ancak ticari ilişkilerimiz çok iyi olan siyasi ilişkilerin gerisinde. Bunun sebeplerinden biri Türkiye'nin bizden çok daha ileride olması. Sizin için dünya piyasası önem taşımakta. En gelişmiş 20 ülkeden biri. Biz ise daha küçük bir ülkeyiz." dedi.

Türkiye'nin Kuzey Makedonya'ya her zaman önem gösterdiğine değinen Azeski, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'yle (TOBB) yakın ilişkiler içinde olduklarını da sözlerine ekledi.

- Türk yatırımcılara davet

Gazi Baba Belediye Başkanı Georgievski de Üsküp sınırları içinde en büyük belediyelerden biri olduklarını ifade etti.

Gazi Baba’nın ülkedeki en gelişmiş yerleşim yerlerinden biri olduğunu belirten Georgievski, bölgedeki yatırım imkanları hakkında bilgiler verdi.

Hem sanayi ve hem de tarımsal yatırımlar için ellerinde uygun araziler olduğunu ve bunu devlet adına belediye olarak kiralama ve satış imkanları olduğunu belirten Georgievski, "Yatırımcıların uygun faaliyetleri için elimizden geleni yapmaya hazırız. İki ülke arasındaki dış ticaret hacminin son 10 yılda yüzde 36'lık artışı bunun daha da artabileceğini gösteriyor. Bu gerçekleştirmek için biz de hazırız." değerlendirmesinde bulundu.

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Anahtar Kelimeler:
ihracat Kuzey Makedonya yatırım

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