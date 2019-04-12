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Egeli ihracatçılara ödül

FİNANS HABERLERİ  | 12.04.2019 18:02 | Son Güncelleme

SU ürünleri ve hayvansal mamuller sektörü, Türkiye ortalamasının üzerinde ihracat artış hızı yakalayarak ihracatını yüzde 11 arttırdı.

Egeli ihracatçılara ödül

Nevra UÇKAÇ/İZMİR, (DHA)- SU ürünleri ve hayvansal mamuller sektörü, Türkiye ortalamasının üzerinde ihracat artış hızı yakalayarak ihracatını yüzde 11 arttırdı. Ege Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Bedri Girit, 2018 yılında Türkiye'ye 800 milyon dolar döviz kazandıran üyelerini tebrik etti.
Ege Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği'nin 2018 yılı olağan mali genel kurulu toplantısı Ege İhracatçı Birlikleri (EİB) konferans salonunda gerçekleştirildi. Ege Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Bedri Girit, 2018 yılında ihracat hedeflerini gerçekleştirdiklerini söyledi. Türkiye'nin 2018 yılında yüzde 7’lik ihracat artış hızıyla ihracatını 157 milyar dolardan 168 milyar dolara çıkardığını ifade eden Girit, su ürünleri ve hayvansal mamuller sektörünün Türkiye ortalamasının üzerinde ihracat artış hızı yakalayarak, ihracatını yüzde 11 geliştirip 2 milyar 514 milyon dolar ihracata imza attığını açıkladı. Girit, gelecek yıl 3.5 milyar dolar ihracata ulaşmayı istediklerini kaydetti. Girit şöyle konuştu:
"Kanatlı sektörümüz 1 milyar 28 milyon dolar, su ürünleri sektörümüz ise 958 milyon dolarlık ihracatla 2,5 milyar doları aşan ihracatımıza en büyük katkı sağlayan lokomotif sektörlerimiz oldu. Sektörümüzün 2018 yılında gerçekleştirdiği 2 milyar 514 milyon dolarlık ihracatın yüzde 40’ını Ege Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği üyelerimiz gerçekleştirdi. Bu başarıda emeği olan 234 üyemizi de tebrik ediyorum. Bu akşam toplam ihracatımızın yüzde 80’den fazlasını gerçekleştiren 30 üyemizi İhracatın Yıldızları olarak ödüllendireceğiz. Ödül alacak üyelerimizi başarılarından dolayı bir kez daha kutluyor, daha fazla ihracat yapmalarını diliyorum."
109 ÜLKEYE İHRACAT
Sektörlerinin katma değeri yüksek, ithal girdisi az ve ihracatının büyük bölümü ülkede kalan bir sektör olduğunu ifade eden Bedri Girit, sözlerini şöyle sürdürdü:
"2.5 milyar dolar ihracatımızdan ülkemize bıraktığımız katma değerin, sanayi sektörlerimizin 2-3 katımız yaptığı ihracat rakamı ile ülkemize bıraktığı katma değere eş olduğunu söyleyebiliriz. Sektörümüzün ortalama ihraç fiyatına baktığımızda ise; Türkiye’nin ortalama ihraç fiyatı 1.5 dolar seviyesinde iken, su ürünleri ve hayvansal mamuller sektörümüzün ortalama ihraç fiyatı 2.6 dolara ulaştı. Birliğimiz 2017 yılında 102 ülkeye ihracat yapma başarısı göstermişken, 2018 yılında bu sayı 109’a yükseldi. 2019 yılında da bu sayının artacağından hiç kuşkum yok."
Genel kurul toplantısı sonrasında 2018 yılında Türkiye'ye 800 milyon dolar döviz kazandıran su ürünleri ve hayvansal mamuller sektöründen 30 firmaya ödül verildi.

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Egeli ihracatçılara ödülEgeli ihracatçılara ödül

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