FİNANS

Egeli ihracatçının fuar mesaisi

FİNANS HABERLERİ  | 03.09.2018 11:32 | Son Güncelleme

Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Hayrettin Uçak: - "Sektörlerimizin ihracatını artırmak ve 2023 yılı için 14 milyar dolar ihracat hedefine ulaşmak istiyoruz"

İZMİR (AA) - Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Hayrettin Uçak, Çin, Rusya ve Fransa'da düzenlenecek 4 fuara katılarak ürünlerini tanıtacaklarını belirterek, sektörün 2023 yılında 14 milyar dolar ihracat hedefini yakalamak istediğini belirtti.

Uçak, yaptığı açıklamada, birlik olarak fuar sezonunda ilk olarak 5-7 Eylül'de Hong Kong'da düzenlenecek Asia Fruit Logistica Fuarı'na katılacaklarını bildirdi.

Bu fuarın özelikle Çin ve Uzakdoğu pazarına girmek isteyen Türk yaş meyve sebze ihracatçıları için hayati öneme sahip olduğuna işaret eden Uçak, ikinci durağın ise 17-20 Eylül'de Moskova'da düzenlenecek Worldfood Moscow Fuarı olacağını aktardı.

Uçak, 21-25 Ekim'de Paris'te düzenlenecek SIAL Paris Fuarı'nda da Türk lezzetlerini dünyanın dört bir yanından gelen ithalatçılar ve market zincirlerine sunacaklarını bildirerek 13-15 Kasım'da Çin'in Şanghay şehrinde gerçekleştirilecek FHC China Fuarı ile fuar sezonunu kapatacaklarını belirtti.

Yaş meyve sebze sektörünün Rusya pazarında güçlü konumda olduğunu, Uzakdoğu pazarında ise konumunu güçlendirmek istediğini kaydeden Uçak, "Sektörlerimizin ihracatını artırmak ve 2023 yılı için 14 milyar dolar ihracat hedefine ulaşmak istiyoruz. 2019 yılında da hedef pazarlardaki fuarlara katılacağız ve Türk ürünlerini tanıtacağız." ifadelerini kullandı.

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