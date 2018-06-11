Egeli iş adamları büyümede yeni rekorlar bekliyor

"Bizim açımızdan sevindirici olan büyümede sanayinin katkısının yüzde 8,8 gibi yüksek oranda gerçekleşmesidir. Türkiye ekonomisi yeniden yüzünü üretime dönmüştür. Bu yüksek büyüme rakamı istihdam ve yeni yatırımlar üzerine de olumlu yansıyacaktır. Kur, faiz ve enflasyon dengesini koruyan, üretken yatırımların önünü açan istikrarlı makro ekonomik politikaların izlenmesi ve turizmdeki canlanmanın etkisiyle bir sonraki çeyrekte büyüme açısından yeni rekorların kırılacağına inanıyoruz."

Büyüme rakamlarının ekonominin iç dinamiklerinin sağlıklı bir şekilde işlediğinin göstergesi olduğunu vurgulayan Özgener, şunları kaydetti:

İzmir Ticaret Odası (İZTO) Başkanı Mahmut Özgener, yaptığı açıklamada, Türkiye ekonomisinin sürdürülebilir büyüme yönündeki performansının devam ettiğini söyledi.

Türkiye'nin 2017 yılında yakaladığı yüzde 7,4'lük büyüme rakamını, 2018'in ilk çeyreğinde devam ettirmesinin sevindirici olduğuna işaret eden Eskinazi, "Türk ekonomisi büyümede sürekliliği yakaladığını ve kırılganlıktan uzak olduğunu gösterdi. 24 Haziran seçimleri sonrasında Türkiye'ye gelecek yabancı yatırım miktarında artış bekliyoruz. Yabancı yatırımla ekonomimiz daha da büyüyecek ve 2018 yılının sonraki çeyreklerinde dünyanın en fazla büyüyen ekonomisi konumuna gelecektir." ifadelerini kullandı.

İhracat rakamlarının 2018'in ikinci çeyreğinde, ilk çeyreğe göre daha yüksek oranlarda arttığına dikkati çeken Eskinazi, 2018'in ikinci çeyreğinde ihracat rakamlarının Türk ekonomisinin büyüme rakamlarına daha olumlu etkisi olacağını sözlerine ekledi.

- "Bizim için sürpriz olmadı"

Ege Bölgesi Sanayi Odası (EBSO) Yönetim Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar da Türkiye'nin büyüme performansının bu yılın ilk çeyreğinde de devam ettiğini belirtti.

Büyüme rakamlarının beklenen bir sonuç olduğunu ifade eden Yorgancılar, şöyle konuştu:

"EBSO olarak 3 ayda bir yaptığımız sanayi eğilim anketinde büyüme oranı ve imalat sanayi üretim endeksi verileri bir araya getirildiğinde korelasyonu da yüksek çıkmış ve 2018 ilk çeyrek büyümesinin yüzde 7'nin üstünde olacağına dair sinyalleri vermişti. O nedenle sonuç bizim için sürpriz olmadı."

