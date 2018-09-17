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Egeli turizmciler yazı mutlu uğurluyor

FİNANS HABERLERİ  | 17.09.2018 11:34 | Son Güncelleme

ETİK Başkanı Mehmet İşler: - "Sezon boyunca yüzde 100'e varan doluluk oranlarımızı koruduk. İzmir özelinde özellikle Almanya ve İngiltere vatandaşlarının yoğun talepleriyle karşı karşıyayız. Geçen seneye göre yüzde 45'lik bir artış söz konusu" - KODER Başkanı Tacettin Özden: - "Önümüzdeki yıl sezon başından itibaren gayet iyi bir sezon geçireceğimizi düşünüyorum. Bütün veriler, bütün göstergeler gayet olumlu"

İZMİR (AA) - Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Ege'de turizmciler 2018 yaz sezonunu mutlu bir şekilde noktalıyor.

Ege Turistik İşletmeler ve Konaklamalar Birliği (ETİK) Başkanı Mehmet İşler, AA muhabirine yaptığı açıklamada, turizm sektöründe 2018'de "mucizelerin yaşandığını" söyledi.

Sezon öncesi beklenen rakamların çok üstüne çıkıldığını belirten İşler, "Sezon boyunca yüzde 100'e varan doluluk oranlarımızı koruduk. İzmir özelinde özellikle Almanya ve İngiltere vatandaşlarının yoğun talepleriyle karşı karşıyayız. Geçen seneye göre yüzde 45'lik bir artış söz konusu." dedi.

Sezon sonuna gelinmesine rağmen ekim ayında da yabancı tur operatörlerinin Türkiye'den vazgeçmediğini, ay sonuna kadar bazı otellerin doluluklarını koruduğunu ifade eden İşler, 2019'da da bu artışın sürmesini beklediklerini bildirdi.

İşler, "Gelecek yıl yakalamış olduğumuz turist sayısı ve döviz girdisinin üstüne çıkacağımıza eminiz. Şimdiden gelen rezervasyonlar gelecek yılın bereketine işaret ediyor." diye konuştu.

- "Gelecek yıl daha olumlu"

Aydın'ın Kuşadası ve Didim ilçelerinde de yoğun geçen sezon turizmcilerin yüzünü güldürdü.

Özellikle İngiltere, Polonya, Sırbistan gibi ülkeler başta olmak üzere Avrupalı turistlerin tatil için tekrar Türkiye'yi tercih etmesi otellerin doluluk oranlarını ortalama yüzde 90'lara yükseltirken ilçelerde yaşanan yoğunluk da oldukça yüksekti.

Kuşadası Otelciler ve Yatırımcılar Derneği Başkanı (KODER) Tacettin Özden, ilçedeki yoğunluğun ekim sonuna kadar sürmesini beklediklerini dile getirerek şunları kaydetti:

"Sezon ortalamasına bakacak olursak otellerin doluluk oranlarının yüzde 80-85 aralığında olacağını düşünüyoruz. Gelecek sezonun çok daha iyi olacağını umut ediyoruz. Önümüzdeki yıl hem fiyatlarımız artacak hemde tüm pazarlardan çok daha iyi verim alacağız. Bütün veriler, bütün göstergeler gayet olumlu."

- Yaz nüfusu 1 milyona ulaştı

Didim Turizm Derneği Başkanı Tayyar Cengiz de özellikle Kurban Bayramı tatilinde ilçe nüfusunun 1 milyona ulaştığını tahmin ettiklerini, toplam turist sayısında geçen yıla göre yüzde 30'luk bir artış olduğunu ifade etti.

Cengiz, "Ekim sonuna kadar yoğunluğun devam etmesini bekliyoruz. Bir aksilik çıkmadığı takdirde gelecek sezonun bu seneden çok daha iyi olacağı kesin. Sadece Orman Kampı'nda 60 bin kişi kalmış. Sezon boyunca otellerdeki doluluk oranı yüzde 90'ların altına düşmedi. Yüzde 100'leri gördüğümüz zamanlar oldu." ifadelerini kullandı.

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