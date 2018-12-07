Egeli ve Güney Afrikalı meyve ihracatçıları işbirliği yapacak

İZMİR, (DHA)- TÜRK ve Güney Afrikalı kiraz ve üzüm ihracatçıları, önümüzdeki süreçte satış ve pazarlama konusunda ortak hareket ederek, 12 ay boyunca dünya geneline kiraz ve üzüm ihraç edecek.

Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği tarafından yürütülen URGE Projesi’ne katılan kiraz ve üzüm ihracatçıları, Güney Afrika’nın üzüm, incir, kiraz, şeftali, kayısı, yaban mersini gibi çok sayıda ürünün üretildiği Cape Town kentinde bağ ve bahçelerde incelemeler yaptı ve üretici ve ihracatçılarla görüştü.

Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Hayrettin Uçak, "Güney Afrika her ne kadar üzüm, kiraz ve diğer bazı yaş meyvelerde rakibimiz olarak görünse de zıt mevsimsellik nedeniyle iş birliği yapabileceğimiz bir ülke. Ortak çıkarlarımızı öne çıkaran bir anlayışla hareket edeceğiz. Bizde yaz iken onlarda kış mevsimi yaşanıyor. Biz Avrupa ve diğer pazarlara mal verirken, onlar boşta kalıyor ve bizde ürün yokken onlar pazara girebiliyor. Önümüzdeki dönemde ihraç pazarlarında iş birliği yapacağız" dedi.

Güney Afrika Ticaret Heyeti kapsamında toplam 58 ikili görüşmesi gerçekleştirildiği bilgisini veren Uçak, çok verimli ikili iş görüşmeleri olduğunu ifade etti. Uçak şöyle dedi:

"Güney Afrika’da kışın yaşandığı haziran- ağustos döneminde uçak kargo ile bu ülkeye ve bu ülke üzerinden Sahra altı ülkelere ürün gönderme imkânlarının yanı sıra, başta son yıllarda yükselen pazarlar olan Asya-Pasifik ülkelerine yılın 12 ayı boyunca birlikte satış yapma imkânlarını masaya yatırdık."