FİNANS

Egeli ve Güney Afrikalı meyve ihracatçıları işbirliği yapacak

FİNANS HABERLERİ  | 07.12.2018 12:31 | Son Güncelleme

TÜRK ve Güney Afrikalı kiraz ve üzüm ihracatçıları, önümüzdeki süreçte satış ve pazarlama konusunda ortak hareket ederek, 12 ay boyunca dünya geneline kiraz ve üzüm ihraç edecek.

Egeli ve Güney Afrikalı meyve ihracatçıları işbirliği yapacak

İZMİR, (DHA)- TÜRK ve Güney Afrikalı kiraz ve üzüm ihracatçıları, önümüzdeki süreçte satış ve pazarlama konusunda ortak hareket ederek, 12 ay boyunca dünya geneline kiraz ve üzüm ihraç edecek.
Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği tarafından yürütülen URGE Projesi’ne katılan kiraz ve üzüm ihracatçıları, Güney Afrika’nın üzüm, incir, kiraz, şeftali, kayısı, yaban mersini gibi çok sayıda ürünün üretildiği Cape Town kentinde bağ ve bahçelerde incelemeler yaptı ve üretici ve ihracatçılarla görüştü.
Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Hayrettin Uçak, "Güney Afrika her ne kadar üzüm, kiraz ve diğer bazı yaş meyvelerde rakibimiz olarak görünse de zıt mevsimsellik nedeniyle iş birliği yapabileceğimiz bir ülke. Ortak çıkarlarımızı öne çıkaran bir anlayışla hareket edeceğiz. Bizde yaz iken onlarda kış mevsimi yaşanıyor. Biz Avrupa ve diğer pazarlara mal verirken, onlar boşta kalıyor ve bizde ürün yokken onlar pazara girebiliyor. Önümüzdeki dönemde ihraç pazarlarında iş birliği yapacağız" dedi.
Güney Afrika Ticaret Heyeti kapsamında toplam 58 ikili görüşmesi gerçekleştirildiği bilgisini veren Uçak, çok verimli ikili iş görüşmeleri olduğunu ifade etti. Uçak şöyle dedi:
"Güney Afrika’da kışın yaşandığı haziran- ağustos döneminde uçak kargo ile bu ülkeye ve bu ülke üzerinden Sahra altı ülkelere ürün gönderme imkânlarının yanı sıra, başta son yıllarda yükselen pazarlar olan Asya-Pasifik ülkelerine yılın 12 ayı boyunca birlikte satış yapma imkânlarını masaya yatırdık."

FOTOĞRAFLI

Egeli ve Güney Afrikalı meyve ihracatçıları işbirliği yapacakEgeli ve Güney Afrikalı meyve ihracatçıları işbirliği yapacakEgeli ve Güney Afrikalı meyve ihracatçıları işbirliği yapacakEgeli ve Güney Afrikalı meyve ihracatçıları işbirliği yapacak

PARTNERHexen Hegemony sizi cadıların savaşına davet ediyor!Hexen Hegemony sizi cadıların savaşına davet ediyor!
Yabancıya vatandaşlıkta artık satış vaadi de geçerliYabancıya vatandaşlıkta artık satış vaadi de geçerli
TOTAL “İki Elin Enerjisi Güzel” projesiyle engelleri aşıyorTOTAL “İki Elin Enerjisi Güzel” projesiyle engelleri aşıyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Ünlü jinekolog Fecri Sevilen için bir taciz iddiası daha!

Ünlü jinekolog Fecri Sevilen için bir taciz iddiası daha!

Ukrayna'da orduya 'uyarı yapmadan ateş açın' talimatı!

Ukrayna'da orduya 'uyarı yapmadan ateş açın' talimatı!

Asgari ücret toplantısı sonrası Bakan'dan açıklama

Asgari ücret toplantısı sonrası Bakan'dan açıklama

Otomobil sahipleri kışlık bakımlara dikkat! 10 bin lira zarar çıkabilir

Otomobil sahipleri kışlık bakımlara dikkat! 10 bin lira zarar çıkabilir

Vatandaşlık kanununda değişiklik

Vatandaşlık kanununda değişiklik

Bakan açıkladı! İnternetten alışverişte yeni dönem başlıyor

Bakan açıkladı! İnternetten alışverişte yeni dönem başlıyor

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Kömüre alternatif zeytin çekirdeği Yunanistan'a ihraç ediliyor

Kömüre alternatif zeytin çekirdeği Yunanistan'a ihraç ediliyor

Otogaza gece yarısından itibaren indirim!

Otogaza gece yarısından itibaren indirim!

Rekabet Kurulundan 12 yonga levha ve MDF şirketine soruşturma

Rekabet Kurulundan 12 yonga levha ve MDF şirketine soruşturma

Fed Başkanı, faiz artırmaya devam edeceklerini açıkladı

Fed'den yeni faiz arttırım kararı!

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan piyasa mesajı

Bakan Albayrak'tan piyasa mesajı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Yabancıya vatandaşlıkta artık satış vaadi de geçerli

Yabancıya vatandaşlıkta artık satış vaadi de geçerli

TOTAL “İki Elin Enerjisi Güzel” projesiyle engelleri aşıyor

TOTAL “İki Elin Enerjisi Güzel” projesiyle engelleri aşıyor

18 milyon ürün çeşidi yılbaşı için hazır

18 milyon ürün çeşidi yılbaşı için hazır

Arnavutköy’den İGA’ya 250 kişilik istihdam

Arnavutköy’den İGA’ya 250 kişilik istihdam

Özçelik İş Sendikası: 2 bin liranın üzerinde bir asgari ücret açıklanmalı

Özçelik İş Sendikası: 2 bin liranın üzerinde bir asgari ücret açıklanmalı

İki kardeş, kilitli pizza kutusu üretti

İki kardeş, kilitli pizza kutusu üretti

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.