Egeli yaş meyve sebze ihracatçılarının milyar dolar hedefi

İZMİR (AA) - Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Hayrettin Uçak, son bir yılda ihracatlarının yüzde 14 artışla 727 milyon dolardan 830 milyon dolara çıktığını, 2019'da da 1 milyar 50 milyon dolarlık ihracat hedeflerinin olduğunu ifade etti.

Uçak, yaptığı açıklamada, birlik olarak kasım ayında gerçekleştirdikleri 105 milyon 700 bin dolarlık ihracat rakamıyla rekora imza attıklarını bildirdi.

Ege'den 81 ülkeye yaş meyve sebze gönderdiklerinin belirten Uçak, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Son bir yılda ihracatımız yüzde 14 artışla 727 milyon dolardan 830 milyon dolara çıktı. 2019'da 1 milyar 50 milyon doları yakalamak istiyoruz. Rusya 63,5 milyon dolarlık Türk yaş meyve sebze tercihi ile zirvede yer aldı. Rusya’ya yaş meyve sebze ihracatı yüzde 230 artış gösterdi.

37 milyon dolarlık yaş meyve sebze ihracatı ile Almanya ikinci sırada yer alırken 32,5 milyon dolarlık ihracatla İtalya üçüncü oldu."

