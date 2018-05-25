Ege'nin 100 büyük firması açıklandı

İZMİR (AA) - Ege Bölgesi Sanayi Odası (EBSO), 2017'deki üretim ve satış performansına göre bölgedeki 100 büyük sanayi kuruluşunu belirledi.

Listede ilk üç sırayı Tüpraş, Petkim ve Philsa Philip Morris aldı.

Ege'nin ilk 100 büyük sanayi kuruluşu, EBSO'da düzenlenen toplantıda açıklandı. Üretim ve satışa göre yapılan değerlendirmede birinci Tüpraş, ikinci Petkim Petrokimya ve üçüncü Philsa Philip Morris oldu.

Listeye bu yıl 12 firma ilk kez girdi.

EBSO Yönetim Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar, ilk 100 şirkette 73 firmanın üretim yerinin sadece İzmir olduğunu söyledi.

Firmaların yoğunluklu olarak petro kimya ve demir-çelik sektörlerinde yoğunlaştığını dile getiren Yorgancılar, "Bölge analizinde her yıl olduğu gibi Tüpraş, Petkim gibi firmalar öne çıkıyor. İlk 10 şirket listenin toplam cirosunun yüzde 56'sını oluşturuyor." dedi.

Bölgede otomotiv sektörünün de geliştiğini vurgulayan Yorgancılar, bunun dışında yazılım şirketlerinin de yükselişte olduğunu hatırlattı.

- "Daha önce yapması gerekiyordu"