FİNANS

Ege'nin 100 büyük firması açıklandı

FİNANS HABERLERİ  | 25.05.2018 13:03 | Son Güncelleme

Tüpraş, Petkim ve Philsa Philip Morris ilk üç sırasında yer aldı - EBSO Başkanı Ender Yorgancılar: - "İlk 10 şirket listenin toplam cirosunun yüzde 56'sını oluşturuyor"

İZMİR (AA) - Ege Bölgesi Sanayi Odası (EBSO), 2017'deki üretim ve satış performansına göre bölgedeki 100 büyük sanayi kuruluşunu belirledi.

Listede ilk üç sırayı Tüpraş, Petkim ve Philsa Philip Morris aldı.

Ege'nin ilk 100 büyük sanayi kuruluşu, EBSO'da düzenlenen toplantıda açıklandı. Üretim ve satışa göre yapılan değerlendirmede birinci Tüpraş, ikinci Petkim Petrokimya ve üçüncü Philsa Philip Morris oldu.

Listeye bu yıl 12 firma ilk kez girdi.

EBSO Yönetim Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar, ilk 100 şirkette 73 firmanın üretim yerinin sadece İzmir olduğunu söyledi.

Firmaların yoğunluklu olarak petro kimya ve demir-çelik sektörlerinde yoğunlaştığını dile getiren Yorgancılar, "Bölge analizinde her yıl olduğu gibi Tüpraş, Petkim gibi firmalar öne çıkıyor. İlk 10 şirket listenin toplam cirosunun yüzde 56'sını oluşturuyor." dedi.

Bölgede otomotiv sektörünün de geliştiğini vurgulayan Yorgancılar, bunun dışında yazılım şirketlerinin de yükselişte olduğunu hatırlattı.

- "Daha önce yapması gerekiyordu"

Ekonomide bazı gerçeklere göre kararların alınması gerektiğine işaret eden Yorgancılar, şunları kaydetti:

"Öncelikle bizim gibi gelişmekte olan ülkelerin, gerek yurt içi gerek yurt dışında kur artışı, para politikalarının uygulanması, ABD'deki faiz artırımları gibi kararlara karşı alması gereken tedbirler var. Bunlardan biri de Merkez Bankasının tedbirleridir. Kur yıl başından bu yana kadar yüzde 22 gibi bir değer kazandı. Haliyle Türk lirası da değer kaybetti. Merkez Bankası da 3 puanlık faiz artırımına gitti. Bu yaptığı uygulama doğru ancak zamanı geç. Daha önce yapması gerekiyordu."

Yorgancılar, kalkınma için üretimden başka yolun olmadığını sözlerine ekledi.

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