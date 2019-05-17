Ege'nin 100 büyük firması açıklandı

Listedeki firmalardan 81'inin kar beyan ettiğini, 26 firmanın yabancı sermayeli olduğunu ve 58 firmanın da Ar-Ge yaptığını belirten Yorgancılar, "İlk 10 firma ise 100 büyük firmanın üretimden satışlarının yüzde 57'sini gerçekleştirdi." dedi.

EBSO Yönetim Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar, toplantıda yaptığı konuşmada, geçen yıl yöntem değişikliğine giderek merkezi İzmir'de olan firmaların üretim rakamlarını değerlendirmeye aldıklarını, üretimi dışarıda olan ancak vergisini İzmir'de ödeyen firmaları çalışmaya dahil etmediklerini söyledi.

Üretimden satışlara göre yapılan değerlendirmede birinci Tüpraş, ikinci Petkim Petrokimya ve üçüncü İzmir Demir Çelik oldu.

İZMİR (AA) - Ege Bölgesi Sanayi Odasınca (EBSO) 2018'deki üretim ve satış performanslarına göre bölgedeki 100 büyük sanayi kuruluşu belirlendi. İlk üç sırayı Tüpraş, Petkim ve İzmir Demir Çelik aldı.

Türkiye'nin ihracatının yüzde 92'sinin sanayi ürünlerinden oluştuğuna dikkati çeken Yorgancılar, "1990'lı yıllarda bu oran tarım ürünlerinden oluşuyordu. Türkiye'de üretim dokusu değişti. Bizim avantajlarımızın başında bu var. Moralinizi bozmayacaksınız. 45 yıldır iş hayatındayım, bir sürü kriz gördüm. Bu uzun sürdü ama geçecek, birlik içinde olmamız gerekiyor." ifadelerini kullandı.

EBSO'nun çalışmasına göre bölgedeki en büyük 10 firma şöyle:

1- Tüpraş

2- Petkim

3- İzmir Demir Çelik

4- Philsa Philip Morris

5- BMC Otomotiv

6- JTI Tütün

7- Özkan Demir Çelik

8- Kocaer Haddecilik

9- Abalıoğlu Yem-Soya

10- Pınar Süt

