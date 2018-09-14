Ege'nin yaş meyve sebze ihracatı yüzde 35 arttı

İZMİR (AA) - Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Hayrettin Uçak, birlik olarak ocak - ağustos döneminde taze meyve sebze ihracatlarının geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 35 artarak 115 milyon dolar, meyve sebze mamulleri ihracatlarının ise yüzde 7 artışla 374 milyon dolara çıktığını bildirdi.

Uçak, Seferihisar'da düzenlediği basın toplantısında, Türkiye genelinde taze meyve sebze ihracatının ocak - ağustos döneminde 1,4 milyar dolar, meyve sebze mamulleri ihracatının ise 1 milyar dolara ulaştığını söyledi.

Türkiye'nin dünyanın 70 ülkesine taze meyve sebze ihraç ettiğini belirten Uçak, "Bizim de birlik olarak ocak - ağustos döneminde taze meyve sebze ihracatımız geçen yıla göre yüzde 35 artarak 115 milyon dolar, meyve sebze mamulleri ihracatımız ise yüzde 7'lik artışla 374 milyon olarak gerçekleşti. Bu rakamların hak ettiği seviyelere ulaşması için canla başla çalışıyoruz." dedi.

Uçak, yaş meyve sebze ihracatının artması için yeni pazar arayışlarına devam ettiklerini aktararak, şunları kaydetti: