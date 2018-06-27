FİNANS

Eğimli fındık arazileri için makine geliştirecekler

FİNANS HABERLERİ  | 27.06.2018 11:24 | Son Güncelleme

GRÜ Meslek Yüksekokulu Koordinatörü Prof. Dr. Nazım Elmas: - "Yol açma, vakum sistemiyle fındık hasadı, titreşimle dal silkeleme ve fındığı kabuğundan soyma gibi özelliklere sahip küçük makineler ortaya çıkarmayı planlıyoruz"

GİRESUN (AA) - Giresun Üniversitesi (GRÜ) fındık tarımında eğimli arazilere uygun küçük makineler üretmek amacıyla proje başlattı.

Meslek Yüksekokulu Koordinatörü Prof. Dr. Nazım Elmas, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Giresun ve Doğu Karadeniz bölgesinin zorlu coğrafi yapısı nedeniyle fındıkta makineleşmenin istenilen düzeyde olmadığını söyledi.

Yörede halen başta hasat olmak üzere fındık tarımının insan gücüyle sürdürüldüğünü belirten Elmas, bu durumun üretim maliyetlerini artırdığına dikkati çekti.

Elmas, üniversite olarak maliyetleri azaltmak, fındıkta kalite ve üretim miktarını artırmak amacıyla coğrafi yapıyla tamamen uyumlu zirai makineler üretmek üzere proje başlattıklarını ifade ederek, "Burada amaç bölgenin eğimli arazilerine uygun zirai ürünler imal edilerek fındık yetiştiriciliğinde makineli tarımı geliştirmek. Yol açma, vakum sistemiyle fındık hasadı, titreşimle dal silkeleme ve topladığı fındığı kabuğundan soyma gibi özelliklere sahip küçük makineler ortaya çıkarmayı planlıyoruz." diye konuştu.

Makinelerin çizim ve üretimi için planlamanın sürdüğünü aktaran Elmas, proje ile aynı zamanda Giresun'da imalat sanayinin gelişimine katkı sağlanacağını söyledi.

Elmas, sanayicilerle de toplantılar yaparak proje hakkında bilgi verdiklerini, kendilerini bu alanda yatırım yapmaya davet ettiklerini belirtti. Elmas, şunları kaydetti:

"Giresun'da tarımı geliştirmek için üniversitedeki bilgi birikimini sanayi kuruluşları ile paylaşmayı arzu ediyoruz. Bu yönde projelere imza atıyoruz. Bunlardan birisi de fındık tarımında makineleşmenin ve buna bağlı olarak da bu alanda sanayinin geliştirilmesi. İmalat fabrikaları açılarak sektörde Giresun'u öncü ve marka şehir yapmak istiyoruz."

PARTNERPembe bikini dikkat çektiPembe bikini dikkat çekti
İstanbul'da TOKİ başvuruları için son gün 29 Haziranİstanbul'da TOKİ başvuruları için son gün 29 Haziran
EİB / Eskinazi: OHAL'in Temmuz ayında sona ermesi en büyük beklentimizdirEİB / Eskinazi: OHAL'in Temmuz ayında sona ermesi en büyük beklentimizdir
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
fındık Giresun Üniversitesi (GRÜ) makine Meslek Yüksekokulu Koordünatörü Prof. Dr. Nazım Elmas

En Çok Okunan Haberler

Yılmaz Özdil'den Erdoğan'a: Kılıçdaroğlu'nu görevden al

Yılmaz Özdil'den Erdoğan'a: Kılıçdaroğlu'nu görevden al

İYİ Parti Cumhur İttifakı'na mı katılacak? Flaş iddia

İYİ Parti Cumhur İttifakı'na mı katılacak? Flaş iddia

Sigara, içki, makyaj malzemesi ve otomobile zam bekleniyor

Sigara, içki, makyaj malzemesi ve otomobile zam bekleniyor

ATM'den kredi kartıyla nakit para çekenler dikkat!

ATM'den kredi kartıyla nakit para çekenler dikkat!

Gelecekte popüler olacak meslekler!

Gelecekte popüler olacak meslekler!

Gram altın ne kadar? Altında son durum

Gram altın ne kadar? Altında son durum

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

İstanbul'u solladı! Burada yatırım yapan kazandı

İstanbul'u solladı! Burada yatırım yapan kazandı

Sağlık Bakanı Ahmet Demircan: 2023'te pratisyen hekimlerin mecburi hizmetini kaldıracağız

Sağlık Bakanı Ahmet Demircan: 2023'te pratisyen hekimlerin mecburi hizmetini kaldıracağız

Moody's 17 Türk Bankası'nın notunu düşürdü

Moody's 17 Türk Bankası'nın notunu düşürdü

Yerli otomobilin CEO'su belli oldu! Mehmet Gürcan Karakaş kimdir, kaç yaşındadır, nerelidir?

Yerli otomobilin CEO'su belli oldu! Mehmet Gürcan Karakaş kimdir, kaç yaşındadır, nerelidir?

Bakan müjdeyi verdi! 18 bin sözleşmeli sağlık personeli alınacak

Bakan müjdeyi verdi! 18 bin sözleşmeli sağlık personeli alınacak

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Yerli sarımsağın yerini ithal sarımsak aldı

Yerli sarımsağın yerini ithal sarımsak aldı

İstanbul'da TOKİ başvuruları için son gün 29 Haziran

İstanbul'da TOKİ başvuruları için son gün 29 Haziran

EİB / Eskinazi: OHAL'in Temmuz ayında sona ermesi en büyük beklentimizdir

EİB / Eskinazi: OHAL'in Temmuz ayında sona ermesi en büyük beklentimizdir

Cakes&Bakes, Avrupa’nın en iyisi seçildi

Cakes&Bakes, Avrupa’nın en iyisi seçildi

EİB TİM seçimlerinde Tahsin Öztiryaki’yi destekleyecek

EİB TİM seçimlerinde Tahsin Öztiryaki’yi destekleyecek

UHKİB: Hazır giyimde Endüstri 4.0 dönüşümü başladı

UHKİB: Hazır giyimde Endüstri 4.0 dönüşümü başladı

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.