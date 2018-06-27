Eğimli fındık arazileri için makine geliştirecekler

Elmas, üniversite olarak maliyetleri azaltmak, fındıkta kalite ve üretim miktarını artırmak amacıyla coğrafi yapıyla tamamen uyumlu zirai makineler üretmek üzere proje başlattıklarını ifade ederek, "Burada amaç bölgenin eğimli arazilerine uygun zirai ürünler imal edilerek fındık yetiştiriciliğinde makineli tarımı geliştirmek. Yol açma, vakum sistemiyle fındık hasadı, titreşimle dal silkeleme ve topladığı fındığı kabuğundan soyma gibi özelliklere sahip küçük makineler ortaya çıkarmayı planlıyoruz." diye konuştu.

Yörede halen başta hasat olmak üzere fındık tarımının insan gücüyle sürdürüldüğünü belirten Elmas, bu durumun üretim maliyetlerini artırdığına dikkati çekti.

Meslek Yüksekokulu Koordinatörü Prof. Dr. Nazım Elmas, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Giresun ve Doğu Karadeniz bölgesinin zorlu coğrafi yapısı nedeniyle fındıkta makineleşmenin istenilen düzeyde olmadığını söyledi.

Makinelerin çizim ve üretimi için planlamanın sürdüğünü aktaran Elmas, proje ile aynı zamanda Giresun'da imalat sanayinin gelişimine katkı sağlanacağını söyledi.

Elmas, sanayicilerle de toplantılar yaparak proje hakkında bilgi verdiklerini, kendilerini bu alanda yatırım yapmaya davet ettiklerini belirtti. Elmas, şunları kaydetti:

"Giresun'da tarımı geliştirmek için üniversitedeki bilgi birikimini sanayi kuruluşları ile paylaşmayı arzu ediyoruz. Bu yönde projelere imza atıyoruz. Bunlardan birisi de fındık tarımında makineleşmenin ve buna bağlı olarak da bu alanda sanayinin geliştirilmesi. İmalat fabrikaları açılarak sektörde Giresun'u öncü ve marka şehir yapmak istiyoruz."

