Eğitim 2023 hedeflerine Turkcell’den tam destek

İSTANBUL (AA) - Turkcell Genel Müdürü Kaan Terzioğlu, yeni teknolojileri de içinde bulunduran eğitim projelerine tam destek verdiklerini belirterek, “Türkiye’nin 2023 Eğitim Vizyonu, yeni jenerasyonu doğru yetkinliklerle iş hayatına hazırlamak için çok önemli. Turkcell olarak bu destekle geleceğin dijital dünyasında söz sahibi olacak insan kaynağı yetiştirmeyi hedefliyoruz.” ifadelerini kullandı. Turkcell'den yapılan açıklamaya göre, Millî Eğitim Bakanlığı Yenilik ve Eğitim Teknolojileri YEĞİTEK Genel Müdürlüğü tarafından 2-3 Kasım’da düzenlenen uluslararası “FATİH Projesi Eğitim Teknolojileri Zirvesi 2018” kapsamında, geleceğin eğitim teknolojileri masaya yatırıldı. 3 binin üzerinde ziyaretçinin takip ettiği ve 2 gün süren geniş katılımlı etkinlikte öğretmen, akademisyen, öğrenci, eğitim teknoloğu ve teknoloji sağlayıcıları fikir ve tecrübelerini katılımcılarla paylaştı. Zirvede 'Geleceğin Yenilikçi Eğitim Teknolojileri ve Dijital Çağda Eğitim' konulu bir sunum gerçekleştiren Kaan Terzioğlu, Türkiye'nin 2023 hedeflerine ulaşması için her alanda olduğu gibi eğitim alanında da dijitalleşme sürecinin bir an önce tamamlanması gerektiğini vurguladı.

- Okul öncesinden kariyere, eğitimde dijitalleşmeye tam destek Türkiye’nin eğitiminde devrim yaratmaya hazırlanan dev Fatih Projesi ile ilgili konuşan Terzioğlu, “Türkiye’nin 2023 Eğitim Vizyonu’nu Turkcell olarak çok önemsiyoruz. 2023 Eğitim Vizyonu, yeni jenerasyonu doğru yetkinliklerle iş hayatına hazırlamak için çok önemli. Turkcell olarak bu destekle geleceğin dijital dünyasında söz sahibi olacak insan kaynağı yetiştirmeyi hedefliyoruz. Yeni jenerasyonu, doğru yetkinliklerle iş dünyasına hazırlamak istiyorsak, eğitimde dijital teknolojilerden yararlanmamız lazım” değerlendirmesinde bulundu. Dünyanın ilk dijital operatörü olarak eğitim projelerine tam destek sunmaya devam edeceklerini vurgulayan Terzioğlu, söz konusu yatırımları şu şekilde açıkladı: “Okul öncesinden kariyere uzanan bu süreçte, eğitimin her adımına yatırım yapıyoruz. Singapurlu Dr. Yuhyun Park tarafından geliştirilen ‘DQ-Dijital Zeka’nın Türkiye’deki öncüsüyüz. DQ ile 8-12 yaş aralığındaki çocukların dijital dünyanın riskleriyle baş edebilmeleri ve uyum sağlamalarına önderlik ediyoruz.