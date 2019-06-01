FİNANS

Eğitim fuarında Türkiye atılımı

FİNANS HABERLERİ  | 01.06.2019 12:06 | Son Güncelleme

Türkiye, NAFSA 2019'a DEİK Eğitim Ekonomisi İş Konseyi koordinasyonunda 16 üniversite ve Türkiye Maarif Vakfı’ndan 48 kişilik bir heyet ile katılım gösterdi

İSTANBUL (AA) - Türkiye, Washington’da düzenlenen dünyanın en büyük yüksek eğitim fuarı NAFSA 2019'a, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Eğitim Ekonomisi İş Konseyi koordinasyonunda 16 üniversite ve Türkiye Maarif Vakfı’ndan 48 kişilik bir heyetle katıldı.

DEİK'ten yapılan açıklamaya göre, NAFSA 2019 Yüksek Eğitim Fuar ve Konferansı, Küresel Liderlik, Öğrenme ve Değişim (Global Leadership, Learning, and Change) temasıyla 26-31 Mayıs 2019'da ABD’nin Washington D.C. şehrindeki Walter E. Washington Kongre Merkezi’nde düzenlendi.

Türkiye fuarda, DEİK Eğitim Ekonomisi İş Konseyi (EEİK) Başkan Yardımcısı Dr. Mustafa Aydın başkanlığında 16 üniversite ve Türkiye Maarif Vakfı’ndan 48 kişilik bir heyet ile temsil edildi. Fuarda DEİK/Eğitim Ekonomisi İş Konseyi koordinasyonu ve Ticaret Bakanlığı destekleri ile Study in Turkey markasıyla Türkiye milli pavyonu kuruldu.

Türkiye milli pavyonunda Acıbadem Üniversitesi, Altınbaş Üniversitesi, Anadolu Üniversitesi, Ankara Üniversitesi, Atılım Üniversitesi, Beykent Üniversitesi, Bezmialem Vakıf Üniversitesi, Dokuz Eylül Üniversitesi, Hasan Kalyoncu Üniversitesi, İstanbul Aydın Üniversitesi, İstanbul Ticaret Üniversitesi, Karabük Üniversitesi, Marmara Üniversitesi, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Yeditepe Üniversitesi, Yıldız Teknik Üniversitesi ve Türkiye Maarif Vakfı yer aldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen DEİK Eğitim Ekonomisi İş Konseyi Başkan Yardımcısı Dr. Mustafa Aydın, 71 yıldır düzenlenen NAFSA Yüksek Eğitim Fuar ve Konferansı’nın yükseköğretimdeki yenilikleri öğrenmek, farklı bakış açılarını değerlendirmek, yeni iş birlikleri kurmak, farklı alanlardaki gelişmelerden haberdar olmak için dünyanın en büyük platformu olduğunu belirterek, DEİK’in 8 yıldır NAFSA’da Türkiye pavilyonu kurduğunu kaydetti.

Aydın, "8 yıldır NAFSA platformunda Türkiye’yi Study in Turkey markasıyla temsil ediyoruz. Bu faaliyetimiz ile tüm dünya ülkemizi yükseköğretim alanında tanıdı ve artık Türkiye 100 binden fazla uluslararası öğrenci ağırlayan ülkeler ligine terfi etti." ifadelerini kullandı.

Bu yıl geçen yıllardan farklı olarak Ticaret Bakanlığı tarafından milli katılım organizatörü olarak görevlendirildiklerini ve bu sayede daha fazla tanıtım faaliyeti yapma imkânı bulduklarını aktaran Aydın, ilk defa verilen bu vizyoner destek için Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan’a teşekkürlerini iletti.

ABD eski Dışişleri Bakanları Madeleine K. Albright ve Colin L. Powell’ın ana konuşmacı olduğu ve 5 bin kişinin katıldığı fuarın açılış oturumunda DEİK tarafından hazırlanan Study in Turkey Tanıtım filmi gösterildi.

Türkiye pavyonunda düzenlenen Türkiye resepsiyonu, yabancı üniversite ve uluslararası yükseköğretim piyasasının diğer oyuncuları tarafından büyük ilgi gördü. Fuar sırasında ayrıca Türk üniversiteleri Kore standını ziyaret ederek, Türk ve Kore üniversiteleri arasında iş birliği imkânlarını değerlendirdi.

Fuara katılan üniversite temsilcileri ve Washington D.C’de çalışan Türk akademisyenler Washington Büyükelçisi Serdar Kılıç, Ticaret Başmüşaviri Mustafa Koca ve Eğitim Müşaviri Salih Çelik’in katıldığı bir iftarda bir araya geldi.

İftarda konuşan Büyükelçi Serdar Kılıç, “Türk-Amerikan ilişkilerinin çeşitli sınamalarla karşı karşıya bulunduğu dikkate alındığında, Türkiye’nin en güzide üniversitelerinin Washington’a gerçekleştirdikleri bu ziyaret ikili ilişkilerimizin gündemine somut ve olumlu bir katkı sağladı.” ifadelerini kullandı.

Türk üniversitelerinin son dönemde Türkiye’de ve uluslararası alanda kaydettiği başarılar ile ülkemizin yumuşak güç unsurlarından biri haline geldiğini belirten Kılıç, "NAFSA 2019’da kurulan 'Study in Turkey' pavilyonunun yükseköğretim kurumlarımızın görünürlüğünün ve tanınırlığının daha da arttırılmasının yanı sıra ülkemize daha fazla yabancı öğrenci ve akademisyenin gelmesine imkân sağlayacağına ve ayrıca yeni uluslararası iş birliği programlarının başlatılmasına vesile olacağına inanıyorum. DEİK başta olmak üzere, emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.

71’inci kez düzenlenen NAFSA 2019 Yüksek Eğitim Fuar ve Konferansı’na 100’den fazla ülkeden 3 bin 500 kurum ve 10 bin ziyaretçi katıldı. NAFSA gelecek yıl 24-29 Mayıs tarihleri arasında ABD’nin St. Louis şehrinde düzenlenecek.

Saçları dönme dolaba takıldı! İnanılmaz anlarSaçları dönme dolaba takıldı! İnanılmaz anlar
Teknoloji alışverişi haziranda ivme kazanacakTeknoloji alışverişi haziranda ivme kazanacak
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez:Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez:
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
DEİK

En Çok Okunan Haberler

Komşuda korkutan deprem!

Komşuda korkutan deprem!

İstanbullu Gelin'de sürpriz final! Ekrana böyle veda etti!

İstanbullu Gelin'de sürpriz final! Ekrana böyle veda etti!

Özel hastanelerle ilgili flaş değişiklik

Özel hastanelerle ilgili flaş değişiklik

Uber'den flaş Türkiye kararı!

Uber'den flaş Türkiye kararı!

Resmi Gazete'de yayımlandı! Bunu yapmayana ceza var

Resmi Gazete'de yayımlandı! Bunu yapmayana ceza var

Motorinde indirim! Pompaya yansıyacak mı?

Motorinde indirim! Pompaya yansıyacak mı?

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

ABD'den flaş Türkiye kararı

ABD'den flaş Türkiye kararı

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Vatandaş tepkili! Ücretli mi olacak?

Vatandaş tepkili! Ücretli mi olacak?

TCDD'den ilaçlama uyarısı

TCDD'den ilaçlama uyarısı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İstanbul'a 4 ayda en çok ve en az gelen turist sıralaması da belli oldu

İstanbul'a 4 ayda en çok ve en az gelen turist sıralaması da belli oldu

İstanbul'a 4 ayda en çok ve en az gelen turist sıralaması da belli oldu

İstanbul'a 4 ayda en çok ve en az gelen turist sıralaması da belli oldu

Teknoloji alışverişi haziranda ivme kazanacak

Teknoloji alışverişi haziranda ivme kazanacak

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez:

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez:

Kırklareli'nde Çeşmekolu 2 kuyusunda ilk sondaj başladı

Kırklareli'nde Çeşmekolu 2 kuyusunda ilk sondaj başladı

Hazine üç ayda toplam 39.5 milyar lira borçlanacak

Hazine üç ayda toplam 39.5 milyar lira borçlanacak

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.