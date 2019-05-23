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EGM: OKS ile beş milyon kişi tasarrufa yönlendirildi

FİNANS HABERLERİ  | 23.05.2019 16:24 | Son Güncelleme

Emeklilik Gözetim Merkezi (EGM), Otomatik Katılım Sistemi’ne (OKS) beş milyon kişinin katıldığını açıkladı.

İstanbul, 23 Mayıs (DHA) - Emeklilik Gözetim Merkezi (EGM), Otomatik Katılım Sistemi’ne (OKS) beş milyon kişinin katıldığını açıkladı.
EGM’nin "Emekliliğiniz İçin Buluşuyoruz, Türkiye BES'leniyor" projesi kapsamında İstanbul Yeminli Mali Müşavirler Odası’nda (İSMMMO) düzenlediği ve Gazeteci Noyan Doğan’ın moderatörlüğünü yaptığı panele, EGM Genel Müdürü Mustafa Akmaz ile YMMO Yönetim Kurulu Başkanı Vehbi Karabıyık katıldı.
Konuşmasında BES ile ilgili güncel rakamları paylaşan Akmaz, gönüllü bireysel emeklilik ve Otomatik Katılım fonlarında var olan toplam birikimin 100 milyar lira düzeyine ulaştığını belirtti ve ekledi:
“Bu tutarın yaklaşık beş milyar lirası OKS fonlarına ait. OKS ile birlikte 18.2 milyon çalışanı sisteme dahil ettiğimizi, bu çalışanların yüzde 70’inin sistemden ayrıldığını görüyoruz. Sistemde kalmaya devam eden çalışan sayısı beş milyon civarında. İşletmeler çalışanlarını sisteme dahil etmekle yükümlü ancak baktığımızda bu kapsamdaki şirketlerin sadece yüzde 20’sinin bu yükümlülüğü yerine getirebildiğini görüyoruz.”
Vehbi Karabıyık da toplantıda, bireysel emeklilik ve otomatik katılımı gündeme geldiği günden beri takip ettiklerini belirterek, “Bireysel emeklilik toplumu ilgilendiren bir konu. Biz de kendi platformumuzda konuyu enine boyuna tartışarak, doğruyu bulmaya ve bu doğrultuda vergi mükelleflerini, işletmecileri doğru yönlendirmeye çalıştık. Otomatik katılıma geçiş sistemini bütün mükelleflerimize anlattık ve uygulamaya katılmaları yönünde görüş verdik” dedi.
Sistemden çıkış nedenleri hakkında işletmelerden aldıkları geri bildirimleri de paylaşan Karabıyık, şu değerlendirmeyi yaptı:
“Cayma süresinin iki ay olarak belirlenmesi çalışanlarda ‘iki ay sonra çıkmazsam bir daha çıkamam’ gibi bir algı yaratıyor. Bu süre uzatılabilir. Bir de ‘asgari ücretli çalışanlardan alınmasa daha iyi’ yorumunu sık sık alıyoruz.
“Sorun, Türkiye’de tasarruf kültürünün çok zayıf olması. Dünya ortalamasının yarısı kadar neredeyse... Peki başka ne yapılabilir? Ya bir yaptırım uygulayacaksınız ya da teşvik vereceksiniz. Benim kişisel görüşüm, yaptırımlardan istenilen sonucun alınmadığı, teşviğin daha iyi olacağı yönünde. İşveren katkısı önemli. Bunun için de vergiden düşmek gibi uygulamalarla işletmeler özendirilebilir.”

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