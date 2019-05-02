EGM'den bireysel emeklilik uygulamalarına ilişkin panel

İstanbul, 2 Mayıs (DHA) - Emeklilik Gözetim Merkezi (EGM) “Emekliliğiniz İçin Buluşuyoruz, Türkiye BES'leniyor” projesi kapsamında 6 Mayıs’ta bireysel emeklilik uygulamalarının tartışılacağı bir panel düzenleyecek.

EGM’nin 6 Mayıs’ta İstanbul Serbest Muhasebeciler Mali Müşavirler Odası’nda (İSMMMO) düzenlenecek panelde Bireysel Emeklilik ve Otomatik Katılım uygulamalarının sağladığı faydalar tartışılacak. Moderatörlüğünü Noyan Doğan’ın yapacağı panelin konuşmacıları EGM Yönetim Kurulu Üyesi Uğur Erkan ve İSMMMO Yönetim Kurulu Başkanı Yücel Akdemir olacak.

