EHM Mağazacılık AŞ'nin devri için başvuru

EHM Mağazacılık Sanayi ve Ticaret AŞ'nin yüzde 40 oranındaki paylarının Ayya Perakende Yatırımları AŞ tarafından devralınması için Rekabet Kurumuna başvuruda bulunuldu.
Rekabet Kurumunun internet sitesinde yer alan bilgiye göre, EHM Mağazacılık Sanayi ve Ticaret AŞ'nin yüzde 40 oranındaki paylarının Ayya Perakende Yatırımları AŞ tarafından QF Turkey Investments B.V.'den devralınmasına ilişkin işlem için Rekabet Kuruluna başvuruldu.
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