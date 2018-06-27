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EİB / Eskinazi: OHAL'in Temmuz ayında sona ermesi en büyük beklentimizdir

FİNANS HABERLERİ  | 27.06.2018 11:19 | Son Güncelleme

Ege İhracatçı Birlikleri (EİB) Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, seçimleri geride bıraktıklarını belirleterek, bundan sonra Türkiye’nin önceliğinin ekonomi olması gerektiğini söyledi ve "OHAL'in Temmuz ayında sona ermesi en büyük beklentimizdir" dedi.

EİB / Eskinazi: OHAL'in Temmuz ayında sona ermesi en büyük beklentimizdir

Ahmet Erdem / İstanbul, 27 Haziran (DHA) - Ege İhracatçı Birlikleri (EİB) Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, seçimleri geride bıraktıklarını belirleterek, bundan sonra Türkiye’nin önceliğinin ekonomi olması gerektiğini söyledi ve "OHAL'in Temmuz ayında sona ermesi en büyük beklentimizdir" dedi.
OHAL’in kalkmasının Türkiye’ye yabancı yatırımcı çekeceğini belirten Eskinazi, Egeli ihracatçılar olarak, yeni sistemin ilk Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı ve Cumhur İttifakı'nı kutladıklarını söyledi ve ekledi:
"Cumhurbaşkanlığı için yarışan diğer siyasetçilerimize, Millet İttifakı'nda yer alan partilerimize ve ittifak dışındaki partilerimize de demokrasi içindeki mücadelelerinden dolayı teşekkür ediyoruz. Son yıllarda yaşadığı yoğun seçim ve referandum sürecine rağmen yüzde 87.5'lik oranla sandıklara giden Türk halkı her türlü takdiri hak ediyor.
"Yeni dönemde Egeli İhracatçılar olarak beklentimiz, seçim döneminin ardından önceliğin tekrar ekonomiye verilmesi olacaktır. OHAL uygulamasının kaldırılacak olması yabancı yatırımcının Türkiye'ye bakışını değiştirecek ve yabancı yatırımda artış olacaktır. OHAL'in Temmuz ayında sona ermesi en büyük beklentimizdir. Yeni sistemin vaat ettiği gibi bürokrasiyi ortadan kaldırarak ekonomik reformların en hızlı şekilde gerçekleştirilmesi en büyük ümidimizdir." (Fotoğraflı)

EİB / Eskinazi: OHAL'in Temmuz ayında sona ermesi en büyük beklentimizdir

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