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EİB TİM seçimlerinde Tahsin Öztiryaki’yi destekleyecek

FİNANS HABERLERİ  | 26.06.2018 20:55 | Son Güncelleme

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) seçimlerinde, 62 delege sayısıyla yıllardır belirleyici rol oynayan Ege İhracatçı Birlikleri (EİB), seçimlerde Tahsin Öztiryaki'yi destekleyecek.

EİB TİM seçimlerinde Tahsin Öztiryaki’yi destekleyecek

İstanbul, 26 Haziran (DHA) - Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) seçimlerinde, 62 delege sayısıyla yıllardır belirleyici rol oynayan Ege İhracatçı Birlikleri (EİB), seçimlerde Tahsin Öztiryaki'yi destekleyecek.
EİB, ihracatın yeni başkanı seçmek üzere 30 Haziran 2018 Cumartesi günü gerçekleştirilecek Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Genel Kurulunda oyunu mevcut TİM Başkanvekili Tahsin Öztiryaki’den yana kullanacak.
EİB Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, tüm adayların kendileri ve ihracatçılar için çok değerli olduğunu söyledi ve ekledi:
"Sayın Oğuz Satıcı TİM’in halihazırda onursal başkanı olan, TİM ve İhracatçı Birliklerinin kurumsal itibarını kazanmasında büyük emeklerini olan bir arkadaşımız; zira, Sayın İsmail Gülle de sadece kendi sektörü için değil tüm ihracatçı sektörlerin sorunlarının çözümü için gece gündüz çalışan bir arkadaşımız.
"Ancak, biz yıllardır Sayın Mehmet Büyükekşi’nin yardımcılığını yürüten ve kendisiyle birlikte katma değerli ürünün ihracatımızdaki payının arttırılması, inovasyon kültürünün ülkemizde yaygınlaşması ve girişimciliğin desteklenmesi için çalışmalar yürüten Sayın Tahsin Öztiryaki’yi destekleme kararı aldık." (Fotoğraflı)

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